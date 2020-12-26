В комплексе Minsk World – рождественская акция: ежемесячный платёж по цене аренды столичного жилья

Источник материала: ОНТ

В жилом комплексе Minsk World дома сдаются каждую неделю. На днях ключи получили жители домов «Ванкувер», «Нью-Дели», «Квебек» и «Джакарта». Застройщик увеличивает темпы строительства. Уже введено в строй 17 зданий в разных кварталах. А сейчас у застройщика уникальное предложение – Рождественская акция. До 11 января стать собственником квартиры в самом современном районе страны можно на выгодных условиях.





Новый дом и новый вид из окна. Дом «Ванкувер» выходит фасадом на улицу Кижеватова, второй выход – в тихий двор с детской площадкой. Совсем рядом строится новая школа. Это новые стандарты. Новосёлов встречает просторное, просто огромное лобби с местом для консьержа и зоной встречи курьера. Наверх ведут три лифта, один из которых – панорамный. Уже сейчас прикидывают, каким будет ремонт, а через несколько месяцев планируют новоселье.

В полностью завершенном «Ванкувере» ещё осталось несколько свободных квартир. Также можно присмотреть недвижимость в домах «Нью-Дели», «Квебек» и «Джакарта», которые сданы в эксплуатацию буквально на днях. И воспользоваться уникальной акцией от застройщика. Рождественская акция даёт возможность купить квартиру по цене от 2000 рублей за метр при единовременной оплате. Или в рассрочку до 100 месяцев. Первоначальный взнос –всего 30%. Но действует акция только до 11 января. Надо спешить, так как количество акционных квартир уменьшается с каждым днём. Ежемесячный платёж сопоставим с ценой аренды столичного жилья, но здесь вы платите за свою квартиру. Есть и выгодные предложения по кредиту. Кому как удобнее.

Жанна Метько: «Мы смогли спокойно выбрать на сайте застройщика вариант, который нас устроил: этаж, площадь, форму оплаты. И приехали в офис с уже готовым решением».

Комплекс Minsk World строят по принципу города в городе с собственной развитой инфраструктурой. Для детей и взрослых. Именно здесь купил квартиру известный паралимпиец Алексей Талай.

Район для тех, кто ценит комфорт. Не только дома. В Minsk World широкие проспекты, здесь проходит третья линия метро. В каждом квартале есть школа или детский сад. Всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиники, полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов – коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса видно по первому полностью готовому кварталу «Эмиратс».

Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов. И Minsk World – место для жизни и работы. Именно здесь строят Международный финансовый центр – а это миллионные инвестиции и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа и строится совместно с арабскими архитекторами и инвесторами. В Minsk World построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Minsk World – это множество вариантов решения квартирного вопроса. Есть и свободной планировки, а есть и с ремонтом. В следующем году, например, сдают дома «Майами» и «Хельсинки», квартиры в которых полностью готовы к проживанию, но стоит поспешить: рождественская акция действует только до 11 января. А еще по акции предусмотрены скидки для работников IT-сферы, преподавателей, сотрудников системы здравоохранения, молодожёнов до 20%. Не упустите свой шанс. И переезжайте в Minsk World.

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