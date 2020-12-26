Ложь из Telegram-каналов: редакторы сопоставили разные фотоснимки и заметили там якобы одних и тех же людей

Источник материала: ОНТ

Рождество – время особое. У всех нас оно связано с подарками, теплотой, добрыми и светлыми чувствами. В нём нет места обидам. Но! Это не про отдельных личностей, которые решили испортить праздник. Иначе и не назовёшь то, что сегодня появилось в польских Telegram-каналах.





Их редакторы намеренно сопоставили фотоснимки, которые были сделаны во Дворце Независимости три дня назад и сегодня, в инфекционной больнице. И заметили там якобы одних и тех же людей. Только на самом деле – это ложь. На экскурсии во Дворце были участники автопробега «За Беларусь!», а в больнице те, кому сейчас труднее всего – больные дети и их родители. Впрочем, до морали ли тем редакторам? Их профессия – лицемерие, приправленное откровенной ложью. Теперь добрались уже и до детей.

Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы рассмотреть очевидное: во Дворце и в больнице – совершенно разные люди. Трудно понять такое поведение зарубежных координаторов, которым даже в этот светлый праздник неймётся, и они всячески пытаются испортить праздник. И кому – детям! Действительно, ничего святого.

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