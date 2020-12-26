Пьяный водитель врезался в осветительную мачту в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Вечером 24 декабря в Минске легковой автомобиль врезался в осветительную мачту, о чем сообщает УГАИ Мингорисполкома.

Согласно приводимым данным, авария произошла около 23.30. Водитель автомобиля марки Mercedes двигался по ул. Немиге со стороны ул. Короля в направлении площади Богушевича. При въезде на перекресток кругового движения на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу легковому Pageout, ехавшему по ул. К. Цеткин в направлении ул. Кальварийской. После столкновения водитель выехал на зеленую зону кругового перекрестка, где он и врезался в осветительную мачту.





В результате столкновения никто не пострадал. Позже водитель Mercedes был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. По его итогам в крови водителя было найдено 1,8 промилле алкоголя.

Теперь мужчине грозит ответственность по ч. 1 ст. 18.16 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, а также лишение водительских прав сроком на три года.

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