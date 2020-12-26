МИД Украины: слова Лукашенко об оружии - инсинуации

Официальный Киев опроверг рассуждения Александра Лукашенко о том, что из Украины в Беларусь перевозились тонны оружия. В МИД страны подчеркнули, что белорусские власти попросту запугивают свой народ.

Как заявил в комментарии УНИАН спикер МИД Олег Николенко, в Украине осуждают насилие и терроризм, а слова Лукашенко - ложь.

«Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси», - подчеркнул Николенко.

Напомним, что 25 декабря Александр Лукашенко рассказал про задержанного в начале декабря Николая Автуховича, которого обвинил в перевозке в Беларуси из Украины тонн оружия.

В 2017 году в Беларуси уже была похожая история. Тогда пограничники сообщили о прорывавшемся через границу Украины и Беларуси джипе, нашпигованном оружием. Ситуация вышла странная, так как украинские пограничники сразу же сообщили: такой автомобиль границу и вовсе не пересекал. Белорусские пограничники после переговоров с украинскими коллегами отказались от утверждений, что внедорожник въехал в нашу страну из Украины, а впоследствии про это дело просто забыли, хотя изначально речь шла про то, что один из людей, находящихся в машине, якобы сбежал. Стоит отметить, что «прорыв» на границе случился в разгар протестов против декрета о тунеядцах.