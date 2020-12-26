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МИД Украины: слова Лукашенко об оружии - инсинуации
Источник материала: БДГ
Официальный Киев опроверг рассуждения Александра Лукашенко о том, что из Украины в Беларусь перевозились тонны оружия. В МИД страны подчеркнули, что белорусские власти попросту запугивают свой народ.
Как заявил в комментарии
«Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси», - подчеркнул Николенко.
Напомним, что 25 декабря Александр Лукашенко
В 2017 году в Беларуси уже была похожая история. Тогда пограничники сообщили о
В 2018 году Лукашенко
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Официальный Киев опроверг рассуждения Александра Лукашенко о том, что из Украины в Беларусь перевозились тонны оружия. В МИД страны подчеркнули, что белорусские...
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