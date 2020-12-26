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Украина отвергла инсинуации Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

26.12.2020 07:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Украины назвал инсинуациями заявления Александра Лукашенко о том, что в Беларусь с территории Украины завозились тонны оружия.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - заявил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина не является врагом Беларуси и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

В минувшую пятницу Лукашенко во время своего стендапа в Городской детской инфекционной клинической больнице все-таки вернулся к сюжету о задержании «террористической группы Николая Автуховича». Как-то долго уж крафтили доказательную базу на этот раз Тертель и его подмастерье.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши, я всех приказал к государственным наградам немедленно представить, их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…", - заявил пенсионер.

"Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали".

"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три есть, оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", - сказал Лукашенко.

 
 
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МИД Украины назвал инсинуациями заявления Александра Лукашенко о том, что в Беларусь с территории Украины завозились тонны оружия.
 
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