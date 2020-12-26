Кремль готовится переформатировать свою политику по СНГ

О возможной корректировке российской политики в Содружестве Независимых Государств заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшем 25 декабря совещании постоянных членов Совета безопасности России.



Фото пресс-службы Кремля

«Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке. Это самые близкие для нас страны, я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое — многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Давайте послушаем наших коллег по различным направлениям этой работы и скорректируем, если необходимо, эту работу так, как этого требует сегодняшний день, так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году», — сказал президент РФ.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В последние дни в различных российских и белорусских телеграм-каналах появились сообщения о разработке вариантов новой стратегии Москвы в отношении Минска.

Кремль рассчитывает на конституционную реформу в Беларуси. Об этом заявлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Минск 26 ноября.