Лукашенко рассказал, почему разрешил Кондрусевичу вернуться на родину

Вернувшийся на родину глава римско-католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич опасности не представляет, заявил Александр Лукашенко в ходе посещения детской инфекционной больницы в Минске 25 декабря.



Фото president.gov.by

Он сообщил о деталях переговоров со спецпосланником папы Франциска, апостольским нунцием в Великобритании и экс-нунцием в Беларуси Клаудио Гуджеротти 17 декабря и принятия решения разрешить Кондрусевичу вернуться домой.

«Там много было вопросов. Письмо он мне передал от святейшего. Вы знаете мои отношения с нынешним папой Франциском. Я очень уважаю, вот это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти — мелким шрифтом на двух листах. Очень много очень добрых слов, много в адрес государства нашего, в адрес людей. Хороший человек», — отметил Лукашенко.

«И один из вопросов, — продолжил он, — вернуть на Рождество Кондрусевича. Ну я ж понимаю, это тоже политика, каждый хочет сохранить лицо, каждый еще чего-то… Я на то время, хоть я предполагал, что это будет вопрос от Гуджеротти — а с Гуджеротти мы тоже давным-давно знакомы, он у нас работал, толковый тоже человек, очень любит белорусский народ, ну и всегда откровенно и честно выказывался в поддержку нашего народа. Поэтому его и выбрали [спецпосланником папы римского], хотя он уже в Великобритании служит нунцием папским».

Далее Лукашенко привел фрагмент диалога с Гуджеротти: «У меня не было решения, когда он сказал о Кондрусевиче. Я честно ему признался, при министре [иностранных дел Макее], но учитывая прочитанное и просьбу папы римского: «Мы подумаем. Вы когда улетаете?» — «Завтра утром». — «До вечера мы дадим вам ответ». То есть у меня не было готового решения, это не игра в политику».

«Но, тем не менее, правительству, МИДу и прочим я говорю: вы сядьте и выработайте свою позицию и мне ее доложите. Позиция была такова, что надо, чтобы он вернулся на эти католические праздники в Беларусь. Но я уже подумал о людях. Ну, вы знаете, католики — люди особые, но они ж нам никогда никаких проблем не создавали… И подумал, что, ну, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков и они нормально это оценят», — сказал Лукашенко.

«Ну, а он, — отметил далее оратор, говоря о Кондрусевиче, — ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. Ну и когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает. И не верьте тому, что тут «вот знаете, Лукашенко кого-то переиграл, папа римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет». Мы этими категориями… я не рассуждал, понимая и то, что папа римский и так честный и порядочный человек. Но политических игр не было».

Следует отметить, что Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).

Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки.

(Использована видеозапись выступления Лукашенко, размещенная в телеграм-канале «Пул Первого».)

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