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Власти еще на 3 месяца оставили Игоря Лосика в СИЗО КГБ
Источник материала: АФН
Белорусские власти продлили администратору Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорю Лосику срок содержания под стражей до 25 марта 2021 года.
"Стало известно, что голодающему с 15 декабря Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца - до 25 марта 2021 года", - говорится в сообщении, размещенном в основанном им Telegram-канале.
Защита блогера в ближайшее время подаст жалобу на решение о продлении сроков.
В середине декабря Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в знак протеста против предъявленных ему новых обвинений по статьям 13 УК Беларуси ("Приготовление к преступлению") и части 2 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков"). До этого он обвинялся по ч. 1 ст. 342 ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") и должен был выйти на свободу 25 декабря - когда истекал максимальный срок его содержания под стражей по этой статье.
Белорусские правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.
Накануне власти до 20 февраля продлили срок содержания под стражу политзаключенному Павлу Северинцу.
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Белорусские власти продлили администратору Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорю Лосику срок содержания под стражей до 25 марта 2021 года.
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