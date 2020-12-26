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Биткойн осилил очередной исторический максимум
Источник материала: АФН
Биткойн обновил очередной исторический максимум, преодолев на торгах отметку в $25 тыс. По данным портала CoinDesk исторический максимум теперь составляет $25013,31.
По состоянию на 7:30 бикойн торгуется у отметки $24863,41.
Ethereum торгуется на уровне $633,20, Litecoin - $130,84.
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Биткойн обновил очередной исторический максимум, преодолев на торгах отметку в $25 тыс. По данным портала CoinDesk исторический максимум теперь составляет $25013,31.
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