Лукашенко обсудил вакцинацию от COVID-19 с медперсоналом минской больницы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К детям с подарками пришел Александр Лукашенко. Президент посетил пациентов минской клинической больницы. С медперсоналом обсудил вакцинацию. Подробнее расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Правильный настрой – первый шаг к выздоровлению, уверен Александр Лукашенко. И улыбка важна для тех, кто встречает Рождество в больничной палате, а не среди родных и близких. Президент пришел не с пустыми руками. Ребятам постарше книга, маленьким пациентам – конструктор.

В городской инфекционной больнице 13 отделений, более 600 коек. Ежегодно здесь проходят лечение более 25 тысяч пациентов, в том числе с клиническими признаками COVID-19 и пневмониями.

«Мы сохранили врачей, науку, эпидемиологов, вирусологов. Пусть их немного, может их и не нужно много. Но они мгновенно научили других», – заявил Александр Лукашенко.

Дети здесь лежат вместе с родителями. Для этого созданы все условия. Президент изучает и техническую базу, особенно функциональность. Опыт действующих больниц учитывают при строительстве новых объектов. Один из таких хотят возвести уже в ближайшее время.

«Нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность и c точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум. К этому надо стремиться, это надо делать, не потому что надо сэкономить. А потому что излечить человека – это не только медикаментозно. Это психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления», – подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко пообщался с медперсоналом. Одна из тем – вакцинация. В Беларуси она начнется с нового года. Первыми препарат получат медики. Но сам президент уверен, лучше переболеть и получить иммунитет. Поэтому прививка будет добровольной.

«Мы будем вакцинироваться российской вакциной. Будем ее локализовать. По технологии производить здесь. Мы планируем пять-шесть вакцин, хотя это не просто привезти в Беларусь, потому что сейчас их дефицит», – отметил президент.

Также Лукашенко сообщил, что в Беларуси завершается так называемая «трилогия Малой родины». В рамках программы в порядок привели малые города, отремонтировали дороги. Президент посоветовал не забывать о своих корнях и почаще бывать там, где выросли.