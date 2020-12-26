|
Лукашенко обсудил вакцинацию от COVID-19 с медперсоналом минской больницы
26.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К детям с подарками пришел Александр Лукашенко. Президент посетил пациентов минской клинической больницы. С медперсоналом обсудил вакцинацию. Подробнее расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Правильный настрой – первый шаг к выздоровлению, уверен Александр Лукашенко. И улыбка важна для тех, кто встречает Рождество в больничной палате, а не среди родных и близких. Президент пришел не с пустыми руками. Ребятам постарше книга, маленьким пациентам – конструктор.
В городской инфекционной больнице 13 отделений, более 600 коек. Ежегодно здесь проходят лечение более 25 тысяч пациентов, в том числе с клиническими признаками COVID-19 и пневмониями.
Дети здесь лежат вместе с родителями. Для этого созданы все условия. Президент изучает и техническую базу, особенно функциональность. Опыт действующих больниц учитывают при строительстве новых объектов. Один из таких хотят возвести уже в ближайшее время.
«Нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность и c точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум. К этому надо стремиться, это надо делать, не потому что надо сэкономить. А потому что излечить человека – это не только медикаментозно. Это психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления», – подчеркнул Лукашенко.
Александр Лукашенко пообщался с медперсоналом. Одна из тем – вакцинация. В Беларуси она начнется с нового года. Первыми препарат получат медики. Но сам президент уверен, лучше переболеть и получить иммунитет. Поэтому прививка будет добровольной.
Также Лукашенко сообщил, что в Беларуси завершается так называемая «трилогия Малой родины». В рамках программы в порядок привели малые города, отремонтировали дороги. Президент посоветовал не забывать о своих корнях и почаще бывать там, где выросли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городской инфекционной больнице 13 отделений, более 600 коек. Ежегодно здесь лечатся более 25 тысяч пациентов, в том числе с признаками пневмонии и COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)