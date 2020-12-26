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Мокрый снег накроет страну
Источник материала: Навiны
В субботу, 26 декабря, территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений
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В субботу, 26 декабря, территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области.
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