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Мокрый снег накроет страну

26.12.2020 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу, 26 декабря, территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области.

Мокрый снег накроет страну

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест 0..+2°C (вероятность осадков60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск -1..0°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В субботу, 26 декабря, территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области.
 
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