Лукашенко назвал Автуховича «последним мерзавцем», готовившим теракты по всей стране

В ходе посещения детской инфекционной больницы в Минске 25 декабря Александр Лукашенко, по информации его пресс-службы, «упомянул о недавнем задержании террористической группы Николая Автуховича и отметил успешную работу спецслужб в пресечении соответствующей противоправной деятельности».





«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, — заявил Лукашенко. — И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича. — БелаПАН.), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку… Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали».

По утверждению Лукашенко, «есть несколько группировочек еще». «Своих два-три [человека в этих группировках] есть, оттуда (из-за границы. — БелаПАН.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле», — сказал он.

8 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1» было объявлено , что милиция и КГБ задержали «группу лиц, использовавших взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи». Задержанных подозревают в причастности к подрыву автомобиля милиционера в Гродно, а также поджоге дома сотрудника милиции в Волковыске (Гродненская область). Организатором этих акций назван местный предприниматель Николай Автухович.

Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции.

Были показаны отрывки из допроса Автуховича, который сидит на стуле со стянутыми пластиковой стяжкой руками. «Мне достаточно, чтобы мне «навешали» срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в «Фейсбуке» посмотрите. <…> Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать? <…> Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве появляются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает», — сказал задержанный.

Были продемонстрированы кадры изъятых, как утверждается, у Автуховича автомата, пистолетов, глушителя, около полутора тысяч патронов, восьми тротиловых шашек, восьми ручных гранат.

Также был показан комментарий начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека. «Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей», — сказал он.

«Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма», — заявил Бычек.

В сюжете было сказано, что «Автухович и подельники действовали как организованная террористическая группа».

«То или иное пособничество оказывалось и другими лицами. Степень их вины установит следствие. Это Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер и Антон Мельхер. Милиция и чекисты ищут других фигурантов террористической группы. Задержанные водворены в СИЗО. Большинство сотрудничают со следствием и дают показания», — сообщили в эфире телеканала.