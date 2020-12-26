«В этом году елки подешевели, хотя обычно наоборот». Репортаж с елочных базаров Минска

Источник материала: Onliner Праздничное настроение накатывает, по крупицам забирая из головы всю печаль и тревогу. Сейчас самое время озаботиться елкой — иначе можно вообще остаться без подарка от Деда Мороза. Он скажет: «Хо-хо-хо. Зачем мне такой унылый и грустный белорус? Отнесу подарок тому, кто не унывает и поставил елку!» Onliner прогулялся по елочным базарам и посмотрел, какие елки и за сколько продают в столице.

«Смотрят те, что подороже, но берут дешевые»

Хвойные на Комаровке продают возле главного входа на открытый рынок. Видим одну женщину с приобретенной елкой, правда, та спешит и не успевает рассказать, где лакомые места с деревьями.









Искать долго не приходится.

— Вот тут датские елки стоят, специально к Новому году выведенные в питомнике. У них крепче ветки, и они гуще. Стоимость от 35 до 40 рублей. В среднем таких покупают по 5—10 штук в день. Лесные продаем за 10 рублей. По выходным берут активней, ажиотаж наступает с 25—28 декабря.





У продавца по соседству цены не отличаются. Идем к противоположной стороне рынка. Мужчина рассказывает о неутешительных продажах (выходит по 3—4 елки в день), но тут же оправдывается, что зеленые не основное занятие: торгует банками, на них спрос повыше.

— Подходят, спрашивают часто, смотрят обычно то, что подороже, но берут маленькие, дешевые, пять которых по цене сопоставимы с одной большой.













Касса выходит такая же, как и в прошлом году. Но закупка производится в долларах, поэтому теряется порядка 15—20%.

— Сейчас все на Комаровке живут постоянными покупателями. Уже наработанная база клиентов, на этом и держимся. В основном это те, кто рядом живет, новых уже нет.





«Из-за пандемии особо ничего не берут, в интернете все смотрят»

На Якуба Коласа, 48—50 ажиотажа тоже нет. Женщина признается, что продажи начинаются с Рождества и длятся вплоть до Нового года.

— Продаем лесные елки из питомников и сосны. Чаще берут вторые: они более пушистые. Также в этом году повысился спрос на ели в горшках. Все меньше берут лесных: говорят, что плохо стоят, осыпаются, но они и самые дешевые.





По словам продавца, в этом году покупают активнее, чем в том. Думает, что это связано с отсутствием снега: людям хочется хотя бы дома создать атмосферу праздника.

— Вчера штук восемь взяли, позавчера чуть больше, а сегодня особо ничего не берут: погода не располагает выходить на улицу.

Места им выделяет исполком. Женщина считает, что в спальных районах продажи должны быть получше: проходимость больше.





На Логойском тракте, 36 многолюдно, помимо хвойных, здесь торгуют закатками, овощами. Как говорит продавец, в день берут порядка 15 деревьев, но это хуже, чем в прошлом году — тогда и 25 могли взять, а перед Рождеством вообще 50 купили.

— Цены в этом году снизились, не знаю, с чем связано. Год назад за метровую елку нужно было отдать 60 рублей, в этом — 50.











По ассортименту эта точка практически не отличается от предыдущей. Пихтами не торгуют: один раз пробовали, но из 4 елей за 10 дней только одну взяли. Сосны еще берут, но в этом году не привезли.

— Берут в основном лесные ели, потому что в два раза дешевле. Они тоже бывают красивые, пушистые, но ведь главное, как ее украсить, — считает продавец на Логойском тракте. Девушка шутит, что шуба на ней способствует продажам.





На «Экспобеле» продажи не сильно большие. Цена на ассортимент выросла за счет курса доллара.

— Думаю, из-за пандемии особо ничего не берут, в интернете все смотрят, хоть у нас и чуть дешевле. Искусственные от 30 до 460 рублей, за этот сезон, может, одну дорогую купили.

















А вот живые елки берут, при нас продавцы упаковали две.

— Мы раньше в Ждановичах были, там поток людей больше, следовательно, и продажи выше. Стоимость закупки в этом году у нас выросла, поэтому и цены немного подняли.





«Лесные елки выглядят так, будто им скоро умирать»

«Садовый квартал» на Победителей выделяется высокой елкой под четыре метра. И как говорит продавец, такие тоже покупают, в основном в коттеджи, школы, рестораны.

— Лучше берут белорусские и датские, их практически не осталось, — показывает женщина. — У нас есть покупатели с прошлого года, некоторые заказывают елки с доставкой. Пихты востребованы, они у нас трех размеров: малышки по 77 рублей, до двух метров — за 146 рублей, 2—2,5 метра — 198 рублей. Люди любят, что они не осыпаются и до марта могут спокойно простоять. В кадках берут елки, обычно их потом на участке высаживают.





По словам продавца, люди теперь предпочитают натуральное. Дерево стало нравиться, а еще полюбили асимметрию, говорят: «Нам нужна не идеальная елка, мы потом украшаем, и получается дизайнерский проект». А вот на венки спрос одинаково высок — и на искусственные, и на композиции из природных материалов.







Игрушек практически не осталось — стоит полупустая витрина. На деревянные игрушки повысился спрос, но продавец отвечает, что и любители стекла не остаются в стороне.

— В этом году люди с 1 декабря подходили, спрашивали. То есть спрос уже был, после 10 декабря мы всех оповестили о привозе елок, и с первого дня продажи есть.













На улице идет дождь, сильный ветер и слякоть. Спрашиваем у продавца на улице Заславской, как в такую погоду работать.

— Одеваемся тепло, только руки мерзнут, перчатки постоянно намокают.













Среди елок спросом пользуются те, что повыше. Женщина помогает парню подобрать ель.

— Я рядом живу, пришел посмотреть. Берем домой только живые елки, искусственные не интересно — некрасивые. Каждый год ищу разное: бывают сосны, бывают ели, но главное — не такие, — показывает нам на лесные менее густые деревья. — Выглядят, будто им скоро умирать.





Арсений ничего не купил, попросил у продавца придержать елку еще полчаса, обещал забежать.

К точке возле «Риги» постоянно подходят люди: кто-то уточняет стоимость, кто-то рассматривает елки. По словам продавца, чаще берут те, что поменьше, в горшочках.









— Хорошо продажи идут, стою уже третий день. За вчера порядка 30—40 елок продал, а за начало сегодняшнего — 20, но еще не вечер, — оптимистично настроен продавец.





Тщательно рассматривает елки мужчина, готовый уже купить, начинает с нами разговор.

— Каждый год живую покупаю. Смотрю всегда около дома, тут немало мест. Обычно не всегда есть возможность выбрать сорт, поэтому смотрю, чтобы «повкуснее» была. И не дорогая, до 50 рублей, — рассказывает Дмитрий.





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