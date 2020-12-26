«Брата увезли на микроавтобусе, сбившем его, а затем признали подозреваемым в хулиганстве». О происшествии во время протестов в Минске (видео)

Источник материала: Onliner Родные и близкие до сих пор недоумевают, как в тот день Степан оказался на проезжей части проспекта Пушкина в Минске. По их словам, интеллигентный парень никогда не участвовал в конфликтах, любые споры разрешал словами. Но 15 ноября он очутился в центре протестных событий: что-то метнул в характерный Volkswagen Crafter, а потом его сбил такой же «неприметный» Ford Transit. Казалось бы, после ДТП следует оставаться на месте, вызвать ГАИ, записать очевидцев... Однако из микроавтобуса выскочили люди в балаклавах, погрузили мужчину и увезли. Парня обнаружила через несколько часов дежурный адвокат во Фрунзенском РУВД и настояла на вызове скорой. Как выяснилось, мужчина подозревается в хулиганстве, сейчас находится в Жодино.

Что случилось?

На воскресенье, 15 ноября, в Минске был намечен марш памяти Романа Бондаренко. Протестующие планировали пройти от станции метро «Пушкинская», где погиб Александр Тарайковский, до «площади Перемен» (ул. Червякова). В городе были закрыты 14 станций метро из 33, частично ограничено движение на втором транспортном кольце, около полудня произошли первые задержания.

Силовики действовали привычным образом: зачистки, разгоны, применение спецсредств... Несмотря на всеобщую суматоху, одно происшествие выделяется особенно. На проспекте Пушкина характерный микроавтобус сбил парня, находившегося на проезжей части. Как сообщали очевидцы, из салона выскочили люди в балаклавах и завели мужчину в салон.

Несколько видеозаписей, подтверждающих эти слова, вскоре появились на YouTube. Ролик, размещенный коллегами из Tut.by, дает хорошее представление о том, что случилось непосредственно перед наездом. На проезжей части находился мужчина, который, выполнив метательное движение, сделал несколько шагов назад. В следующее мгновение он был сбит подъехавшим по встречной полосе Ford Transit.

А вот видео, сделанное с другого ракурса. Оно позволяет лучше оценить действия окружающих, в том числе водителя Ford. Судя по этой записи, сбитого мужчину люди в черном завели в салон автомобиля. Через две минуты микроавтобус уехал с места происшествия.

ГУВД: мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Возбуждено уголовное дело

На следующий день после происшествия последовала реакция из ГУВД. Эта официальная информация дает возможность делать некоторые выводы о правовых последствиях.

Говорилось, что «35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности».

Данная формулировка отличается от привычной фразы из сводок ГАИ, где обычно в таких случаях констатируется «наезд на пешехода» и упоминается год рождения водителя.

Причинно-следственная связь в сообщении выстроена следующим образом (грамматика сохранена): «В результате своих [35-летнего мужчины] действий, около 12:27 произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом».

Что же касается медицинской помощи, то упоминалось: на тот момент (16 ноября) он находился на обследовании в БСМП.

Отметим, что о травмах и обстоятельствах их получения не информировалось.

Зато ГУВД сообщало, что «мужчина умышленно бросал в служебную машину камни» (вероятно, имеется в виду темный Volkswagen Crafter, который заметен на обоих роликах), а его действиям следователями была дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за хулиганство.

«Адвокат при описании состояния использовала слово „помятый“»

Некоторую информацию о сбитом мужчине редакции Onliner сообщили его близкие. Как оказалось, пострадавшего зовут Степан, ему 35 лет. Он из Минска, работает в IT-сфере.

— Насколько я знаю, Степа не собирался на митинг, — говорит Ксения, представившаяся подругой мужчины. — Он живет неподалеку и в тот день мог ехать домой. Не исключаю, он стал очевидцем произошедшего. А вот что произошло потом, для меня загадка. Возможно, попытался как-то обратить внимание... Когда стреляют и распыляют газ, сложно оставаться равнодушным.

Девушка замечает, что мужчину всегда отличал спокойный характер: «Это интеллигентный, сдержанный парень, который умеет контролировать эмоции. Никогда в драках или чем-то подобном замечен не был. Разрешал любые конфликты словами. Случившееся на проспекте Пушкина в тот день оказалось для нас шоком».

По словам Ксении, днем 15 ноября она попыталась дозвониться до Степана, но телефон был выключен. Тогда стала искать информацию в интернете, постоянно обновляла данные «Вясны».

— А через несколько часов позвонила сестра Степана и сообщила, что его сбил микроавтобус. Потом он был задержан, — продолжает девушка. — В тот момент я читала новостные сайты и сразу вспомнила видео с проспекта Пушкина. Открыв ролик, попыталась понять, похож тот мужчина на Степу или нет. Когда увидела кроссовки, то все сомнения отпали.

Как говорят близкие, на вызове скорой медицинской помощи настояла дежурный адвокат, которая приехала во Фрунзенское РУВД через несколько часов после происшествия.

— Адвокат при описании состоянии Степы использовала слово «помятый», — вспоминает подруга мужчины. — Скорая доставила его в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где он находился под конвоем. Там диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб почки, ссадины. А также дисторсию капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника — ему наложили воротник. Увидеть его мы не смогли, однако на следующий день удалось передать передачу с теплыми вещами, обувью (кроссовки остались на месте происшествия), средствами гигиены.

Больница. Окрестина. Жодино

Схожую историю рассказывает сестра мужчины. В тот день, по информации Татьяны, брат собирался по делам: «В квартире он делает ремонт, по большей части самостоятельно — в основном, по выходным. В воскресенье, 15 ноября, он то ли хотел что-то купить, то ли завершить какие-то работы... Около 17:00 мне позвонила дежурный адвокат (несмотря на состояние, брат смог вспомнить мой номер телефона) и сообщила, что Степана сбил микроавтобус, а потом он был задержан и находится во Фрунзенском РУВД».





Так же, как Ксения, сестра мужчины высказывает удивление по поводу того, что тот оказался в центре протестов: «Хотя я его старше по возрасту, но чувствую себя младшей. Он умный, эрудированный, ответственный и очень разносторонне развитый человек. Все ему дается легко, без особого напряжения. В детстве писал стихи, а когда стал постарше, самостоятельно научился играть на гитаре и синтезаторе. Попробовал рисовать — получилось тоже здорово».

— После звонка адвоката я, конечно, была растеряна, находилась в шоке, — признается Татьяна. — Узнала, в какую больницу везут. Затем пыталась узнать о состоянии. Чуть успокоилась лишь тогда, когда оказалось, что угрожающих жизни травм нет.

По информации сестры мужчины, через пару дней он был доставлен на Окрестина, а потом в Жодино, где находится по сей день.

«Нам кажется, ничего ужасного он не совершил»

После произошедшего родные и близкие не видели Степана. На данный момент интересы мужчины представляет адвокат, которая ограничена подпиской о неразглашении информации. В разговоре с корреспондентом Onliner она подтвердила, что ее подзащитному инкриминируется уголовная статья 339 («Хулиганство»). По информации юриста, мужчина «чувствует себя сносно». А основная поддержка для него заключается в письмах близких людей. Однако с этим не все так просто.

— Есть ощущение, что наши письма до него не доходят, — делится опасениями сестра мужчины. — Мы их отправили около десяти, в том числе поздравительные открытки (недавно у него был день рождения). Судя по уведомлениям почты, они доставлены. Но в своих письмах брат о них не упоминает. В свою очередь мы получили от него пять писем. Сообщает, что все хорошо, в камере интересные люди, просит не волноваться. На прошлой неделе попросил передать лекарства от простуды.

Беспокоится, что заставил нас всех нервничать, причинил хлопоты и неудобства... Благодарил за поддержку: он знает, что мы заключили договор с адвокатом.

— Мы много раз просмотрели имеющиеся видео, — подчеркивают близкие Степана. — Нам кажется, ничего ужасного он не совершил. Например, в сообщении ГУВД говорится о камне, который он будто бы бросил. У нас на этот счет есть сомнения. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы понимать, какой ущерб нанесен автомобилю. Насколько он существенный? В-третьих, мы возмущены тем, что сбитого автомобилем человека затащили в эту же машину и увезли. Почему ему сразу же не была оказана медицинская помощь? Что с ним происходило в салоне? Как вышло, что на вызове врачей настояла лишь дежурный адвокат, увидевшая его в РУВД?

Сейчас родные мужчины ищут свидетелей происшествия и просят их отозваться по электронной почте .

Кое-какую информацию им уже удалось получить. Одна из очевидиц сообщила, что была впечатлена ударом. По ее словам, люди сразу ринулись к микроавтобусу, пытаясь помочь парню, но их не подпустили неизвестные с предметами, как принято теперь говорить, похожими на оружие. Кроме того, люди в балаклавах, как утверждала свидетельница, распыляли газ.

— Мы хотим добиться, чтобы Степана признали невиновным, — солидарны Ксения и Татьяна. — А его действия и наезд автомобилем были расследованы в соответствии с действующим законодательством.





Сложно поверить, что мужчина не жаловался на травмы. Как поступили в милиции?

Вопросы по поводу действий водителя Ford Transit, а также тех, кто осуществлял процессуальные действия в последующие несколько часов, остались не только у близких Степана.

Один из главных: почему мужчине не была незамедлительно оказана медицинская помощь? Как видно в одном из роликов, его после наезда погрузили в этот же микроавтобус и увезли. Можно предположить, что по какой-то неизвестной нам причине было решено вызвать врачей скорой позже. Однако, как говорят близкие Степана и дежурный адвокат, это сделали только после возмущения защитника, прибывшей во Фрунзенское РУВД.

А были ли травмы? Да, близкие мужчины предоставили нам документ из БСМП, в котором перечислены телесные повреждения, проведенные обследования, назначенное лечение и пр.





Обратим внимание на временной интервал. С одной стороны, отдел информации и общественных связей ГУВД скрупулезно обозначил, что «ДТП произошло около 12:27».

А вот данные медиков. В выписном эпикризе, увы, не упоминается, во сколько пациент был доставлен в больницу (хотя такие сведения наверняка будут содержаться в документах скорой помощи). Однако указаны данные о проведенных обследованиях: в частности, компьютерная томография мозга — в 20:40 и рентген — в 20:53. Выводы делайте сами.





Допустим маловероятное (опуская слова очевидцев об отлетевших кроссовках, что может свидетельствовать о силе удара): травмы получены не в результате ДТП. Тогда при каких обстоятельствах? В таком случае нам придется обращаться к вопросу близких Степана о том, что происходило в салоне микроавтобуса. Это погружает в воронку еще более неприятных рассуждений.

Невольно вспоминается закон об органах внутренних дел, в статье 26 которого четко сказано о том, что должно предшествовать применению физической силы и спецсредств, об условиях ее применения, о том, кому должен докладывать сотрудник, ее применивший и пр.

В любом случае неужели в РУВД не смогли определить, что доставленный мужчина нуждается в медпомощи? Сложно поверить, что тот терпел и не высказывал жалоб по поводу полученных травм...

ПДД об участнике ДТП: остановиться, не принимать мер по изменению положения автомобиля. Что по факту?

Отдельный разговор о дорожно-транспортном происшествии. Кажется, по этому поводу вопросов возникать не должно. Ведь ГУВД официально сообщает, что «по факту ДТП проводится проверка». Но вопросы все же есть, и их немало.

Любой выпускник автошколы знает, что обязан сделать участник ДТП: остановиться, не принимать мер по изменению положения автомобиля, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки, принять меры по сохранению следов и пр. Более того, в ПДД прямо указан запрет на оставление места происшествия (п. 32.1).

Да, есть оговорки о доставлении пострадавшего в больницу и «европротоколе». Но как они относятся к случаю на пр. Пушкина?

Почему столько обязанностей вменяется участникам происшествия? Чтобы сотрудники ГАИ, следователи и эксперты могли зафиксировать следы, в частности осыпь осколков, а также расстояние от разделительной полосы, пешеходного перехода и т. д. Это объективные данные, играющие важнейшую роль при анализе возникшей дорожной ситуации.

Это позволит впоследствии дать ответы на вопросы, имел ли водитель при возникновении опасности техническую возможность остановиться, предпринимал ли необходимые меры и соответствуют ли его действия ПДД. Что, в свою очередь, будет свидетельствовать о его виновности или невиновности в ДТП. Стандартная практика...

Также важный момент касается опроса свидетелей. Ведь самые четкие воспоминания у очевидцев — сразу после происшествия. Сколько раз во время судебных заседаний оказывалось, что спустя несколько месяцев человек забывает важные детали, на которые обращал внимание, находясь на месте ДТП.

Что же мы видим по двум имеющимся видеозаписям? Автомобиль, сбивший пешехода, уезжает. А на очевидцев направляют предметы, похожие на оружие, и что-то распыляют.

Касаемо специфических обстоятельств, при которых было совершено ДТП: оговорки о подобных нормах в ПДД мы не нашли. И потом, что отличает темно-синий Ford Transit, который двигался по встречной для него полосе, от обычного автомобиля? В роликах мы не заметили на микроавтобусе специальной цветографической окраски и синих (красных) маячков.

Запросы в ГУВД и СК

Разумеется, вышеуказанные вопросы нам хотелось бы адресовать напрямую людям, находившимся в Ford Transit. Регламент обращения в милицию предполагает взаимодействие с пресс-службой. Мы связались с соответствующими подразделениями ГУВД Мингорисполкома и управления Следственного комитета по г. Минску. Там пообещали ответить на наши вопросы «по запросу», который был направлен. Мы готовы опубликовать ответ, как только его получим.