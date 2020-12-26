Богини 50+. Зрелые голливудские красотки с идеальными телами

Источник материала: Tut.by

Многие современные женщины выглядят моложе своих лет. Кому-то помогает генетика и железная сила воли, кому-то — достижения современной косметологии и хирургии. Однако среди знаменитых женщин есть те, которые способны удивить поклонников отличной физической формой.

Дженнифер Лопес, 51

После выступления в феврале этого года на Суперкубке Джей Ло стала героиней многочисленных мемов «Я в 25 — Джей Ло в 51». Не в пользу тех, кому 25, разумеется.

Сара Джессика Паркер, 55

Зажигательная красотка заводит молодых любовников, танцует, словно ей 16, и дает такого огня, что только удивляешься, откуда в ней столько энергии. Неудивительно, что и выглядит она просто потрясающе.

Звезда сериала «Секс в большом городе» практически не меняется с возрастом, держится в одном весе и в отличной форме. Сама актриса говорит, что любит подниматься по лестницам пешком. Пару раз вверх и вниз — и готова кардиотренировка.

Джулианна Мур, 59

Джулианна Мур, кажется, открыла секрет вечной молодости. Она не меняется с годами, все так же ослепительно улыбается и утверждает, что ненавидит спорт. Актриса отдает предпочтение йоге, много медитирует и питается пять раз в день маленькими порциями.

Мишель Пфайффер, 62

В одном из своих интервью актриса рассказала, что болезненно переживала возрастные изменения, однако потом приняла их. «Видеть свое лицо на огромном экране просто неестественно. Это может действительно свести вас с ума. Однако мой косметолог однажды сказал мне: "Помнишь твое суперзеркало с десятикратным зумом в ванной комнате? Избавься от него!". Это был самый лучший совет, который мне когда-либо давали». Актриса также не употребляет мяса и занимается спортом 5 раз в неделю.

Шэрон Стоун, 62

С момента выхода на экраны фильма «Основной инстинкт», после которого актриса стала главной фантазией мужчин всего мира, прошло уже 28 лет. А Шэрон и не думает сдаваться. Ее подтянутому телу могут позавидовать многие девушки.