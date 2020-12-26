Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в Рождественской гонке по биатлону

Гонку, которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге, пропустят биатлонисты из Норвегии и Франции. А всего в ней примут участие 10 пар спортсменов –две из Германии, по одной – из России, Италии, Чехии, Австрии, Украины, Швеции, Швейцарии и Беларуси.,т interfax.by