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Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в Рождественской гонке по биатлону

26.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое белорусских биатлонистов – Динара Алимбекова и Антон Смольский – попали в состав участников традиционной "Рождественской гонки" по биатлону, сообщил Ski-Nordique.

Гонку, которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге, пропустят биатлонисты из Норвегии и Франции. А всего в ней примут участие 10 пар спортсменов –две из Германии, по одной – из России, Италии, Чехии, Австрии, Украины, Швеции, Швейцарии и Беларуси., пишет interfax.by

Окончательный состав участников Рождественской гонки выглядит следующим образом:

Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия)

Дениз Херманн — Бенедикт Долль (Германия)

Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия)

Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)

Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия)

Лиза Тереза Хаузер — Юлиан Эберхард (Австрия)

Вита Семеренко — Дмитрий Пидручный (Украина)

Элизабет Хогберг — Турстейн Стенерсен (Швеция)

Лена Хекки — Себастьян Штальдер (Швейцария)

Динара Алимбекова — Антон Смольский (Беларусь)

биатлон
 
 
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Двое белорусских биатлонистов – Динара Алимбекова и Антон Смольский – попали в состав участников традиционной "Рождественской гонки" по биатлону, сообщил Ski-Nordique.
 
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