«Ведомости» назвали Тихановскую «Персоной года», Лукашенко остался без признания

Редакция известной российской деловой газеты «Ведомости» признала экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую «Персоной года» в номинации «Частное лицо».





Обосновывая свой выбор, редакция пишет : «От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 г. стремительной»…

«Согласно официальным данным, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Александра Лукашенко. Координационный совет белорусской оппозиции и протестующие уверены, что как раз Тихановская получила большинство, а действующий президент ей с треском проиграл. Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя «избранным народом президентом» и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призывала ЕС ввести санкции против Белоруссии», — отметило издание.

В этой же номинации кандидатом на победу газета назвала безымянного «белоруса».

«В 2020 г. выяснилось, что мы в России многого не знаем о Белоруссии. И особенно о ее жителях. Белорусы спокойные, доброжелательные и нестроптивые. Любят чистоту и порядок в доме и в государстве. Вероятно, поэтому президент и главком Александр Лукашенко, который обеспечивал этот порядок, выигрывал выборы в стране пять раз за 26 лет.

Но 9 августа 2020 г. миллионы белорусов не поверили, что он выиграл в шестой раз. С тех пор, уже четыре месяца, в стране не прекращаются акции гражданского неповиновения. Протесты несогласных были и на предыдущих трех выборах, но никогда на улицы не выходило так много людей, как сейчас. Каждый, кто выходит, совершает гражданский поступок.

Цена поступка стала ясна сразу же после первых стихийных демонстраций, не имевших единого лидера и центра организации. Могут бить на улице, в автозаке и в СИЗО. Трамбовать в переполненной камере, не давать воды и еды, лишать медицинской помощи, держать в неведении родственников. Могут убить, как Александра Тарайковского и Романа Бондаренко.

Доподлинно неизвестно, сколько людей выходило за все время на акции протеста, — у силовиков и правозащитников разный счет. Власти не публикуют сводную статистику, сколько человек подверглось наказаниям. Свои списки ведет белорусский правозащитный центр «Весна», который в отчете за ноябрь сообщает: количество задержанных свыше 30.000, против 900 возбуждены уголовные дела, 146 находятся в местах лишения свободы», — отмечает издание.

«Подавляющее большинство протестующих — обычные люди. Учителя, рабочие, инженеры, врачи, студенты, которые, скорее всего, раньше были далеки от политики. Это граждане, сделавшие личный выбор в соответствии со своим пониманием известных теперь всему миру слов: «Жыве Беларусь», — пишет газета.

Среди политиков редакция выбрала лауреатом победителя президентских выборов в США Джона Байдена, читатели — президента Азербайджана Ильхама Алиева, который провел успешную военную операцию в Нагорном Карабахе.

Среди претендентов был Александр Лукашенко. «Ведомости» охарактеризовали его так:

«Бывший примерно до 2001 г. главным союзником России, а затем признанным мастером многовекторности, в 2020 г., на 26-м году своего правления, белорусский лидер столкнулся с самым острым кризисом своей власти. Причем, как это часто бывает, он сам его и спровоцировал. Сначала первый президент Белоруссии стал COVID-диссидентом, что, мягко говоря, не нашло понимания у населения. А потом в Белоруссии случились выборы.

В сложившейся системе власти ключевые решения в рамках избирательной кампании, конечно, утверждаются лично Лукашенко. А значит, именно он разрешил собирать подписи не только Сергею Тихановскому, но и Виктору Бабарико с Валерием Цепкало. Сбор подписей превратился в стихийную акцию недоверия лично Лукашенко, поэтому Тихановского и Бабарико пришлось сажать в тюрьму, а Цепкало — не пропускать через фильтр ЦИК. Для недовольных было решено оставить Светлану Тихановскую — вероятно, имея в виду, что за женщину простые люди голосовать уж точно не пойдут. При этом в стране была запрещена социология. А когда незадолго до выборов было объявлено, что рейтинг Лукашенко — 70%, стало ясно, что менее 80% он на выборах получить не может — несолидно. Дальнейшее известно.

Впрочем, несмотря на многомесячные протесты и крайне осторожное, но явное подталкивание Лукашенко к реформам, менять что-либо всерьез он не собирается. Кризис в Белоруссии показал, что белорусы готовы долго, упорно и массово протестовать, но режим не раскалывается, а лояльность силовых структур президенту сохраняется. Внешнее давление на него в силу ряда причин тоже неэффективно. В общем, первый раунд острейшего кризиса остался за Лукашенко. 2021 год покажет, чем все закончится».