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Украина жестко ответила на очередные обвинения Лукашенко
Источник материала: Навiны
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко жестко ответил на очередные обвинения Александра Лукашенко.
Напомним, накануне Лукашенко заявил: «Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину…»
«Категорически отвергаем очередные инсинуации Александра Лукашенко, —
Он подчеркнул, что Украина «не является врагом Беларуси», и «осуждает терроризм в любых проявлениях».
Напомним, в 2017 году белорусские силовики уже
В машине якобы нашли целый арсенал: пистолет ТТ с двумя магазинами патронов, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство. Тогда же было начато уголовное дело (незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).
Позже украинские пограничники
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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко жестко ответил на очередные обвинения Александра Лукашенко.
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