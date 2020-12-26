ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина жестко ответила на очередные обвинения Лукашенко

26.12.2020 08:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко жестко ответил на очередные обвинения Александра Лукашенко.

Украина жестко ответила на очередные обвинения Лукашенко
Фото из Википедии

Напомним, накануне Лукашенко заявил: «Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину…»

«Категорически отвергаем очередные инсинуации Александра Лукашенко, — написал представитель МИД в микроблоге. — Риторика о вмешательстве, мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику АЛ по запугиванию белорусского народа».

Он подчеркнул, что Украина «не является врагом Беларуси», и «осуждает терроризм в любых проявлениях».

Напомним, в 2017 году белорусские силовики уже обвиняли украинскую сторону, что с ее территории в Беларусь поступаент оружие: «20 марта около 01:45 в пункте пропуска «Александровка» произошел несанкционированный въезд автомобиля марки Jeep на территорию Республики Беларусь, который, не останавливаясь, проследовал через КПП, повредив два шлагбаума. Внедорожник был задержан в километре от погранперехода оперативной группой Госпогранкомитета после применения табельного оружия. По предварительной информации, в автомобиле находилось три гражданина, двое из которых задержаны. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля».

В машине якобы нашли целый арсенал: пистолет ТТ с двумя магазинами патронов, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство. Тогда же было начато уголовное дело (незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).

Позже украинские пограничники доказали: с их стороны внедорожник в нашу страну не проезжал, это видно по камерам видеонаблюдения. Белорусские пограничники после переговоров с украинскими коллегами отказались от утверждений, что внедорожник въехал в нашу страну из Украины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко жестко ответил на очередные обвинения Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ператрусы, паліграф, штрафы, звальненні нібыта па ўласным жаданні. Як ціснуць на медыкаў Бабруйску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика