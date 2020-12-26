Где в Минске можно встретить символ 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

Будущий 2021 год пройдет под знаком Белого металлического быка. В Минске этот сильный зверь поселился уже давно – и, хочется верить, ему у нас нравится. Где его можно отыскать, подскажет Sputnik.

Комаровский рынок

Здесь обосновался не сам бык, а его подруга. Скульптура коровы была установлена возле сезонного рынка в 2018 году. Автором работы стал Николай Байрачный.

К своей буренке он отнесся с любовью и постарался сделать ее красивой. Поэтому голову коровы украшает цветочный венок.

© Sputnik / Виктор Толочко Памятник корове у Комаровского рынка

Скульптуру горожане полюбили сразу. Проходя мимо рынка, можно увидеть, как рядом с ней кто-то фотографируется.

Проспект Дзержинского

В Минске можно встретить и лесного быка – зубра. Минчане знают, что находится он на проспекте Дзержинского.

Скульптура была установлена в 2018 году. Ее автором стал художник Вениамин Маршак.

© Sputnik / Виктор Толочко Светящийся зубр установлен практически у въезда в город

Зубр огромен: его высота - 7,5 метра. Он целиком выполнен из металла. А с наступлением темноты этот сильный зверь подсвечивается теплым желтый светом.

ДК МАЗ

Но проспект Дзержинского является не единственным местом, где можно встретить зубра. Немногие знают, что он также обосновался возле Дворца культуры МАЗ.

© Sputnik Юлия Балакирева Зубр также есть на площади возле Дворца культуры МАЗ

Здесь установлена скульптура "Девушка на зубре". История у нее довольно интересная. Сначала она должна была основой памятника "Беларусь партизанская", который находится на Партизанском проспекте. Эскиз архитектора Валентина Занковича был принят, но, когда работа оказалась готова, ее не одобрил худсовет. Ветеранам не понравилась, что героиня скульптуры практически обнажена. Пришлось ее переместить чуть дальше по проспекту.

Торговый центр

Самого быка можно найти в торговом центре "Титан", где работает аттракцион "Родео". Горожанам предлагается удержаться на игрушечном звере, который резво движется по кругу. Выигрывает тот, кто продержится дольше остальных.

© Photo : ТЦ "Титан"/https://www.instagram.com/ Родео в торговом центре "Титан"

Аттракцион "Родео" также можно встретить на многих городских праздниках. Его ставят на площадях, где проходят основные гуляния.