ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Финны построили на берегу моря очень маленький, но очень экологичный и стильный дом

26.12.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Финский архитектор Пекка Литтов построил на берегу моря в Хельсинки очень маленький гостевой дом, который является не только автономным, но и экологичным. Какая у этого проекта философия и какой он изнутри, рассказывает Deezen.


Дом построен из окрашенной в черный цвет финской ели и отделан изнутри фанерой из березы. Первая дверь в дом находится со стороны узкой деревянной террасы, которая служит мостом через скалы от конца леса.


Вторая дверь открывается на деревянную террасу с видом на море. Широкое окно позволяет видеть весь пейзаж.


Внутри дома разместилась кухня-гостиная и ванная комната с душем и сухим туалетом. Компактная мебель при необходимости складывается в стены, чтобы можно было максимально задействовать пространство. Двери из березовой фанеры можно использовать также для того, чтобы скрыть кухню.


Дом получает энергию от электросети, а также от солнца.

— Цель проекта — показать, как маломасштабная архитектура в сочетании с экологичными технологиями может заменить большие объемы и централизованные системы, — говорит Пекка Литтов.


В скором будущем к этому домику пристроят еще четыре похожих блока, а также оборудуют сауну.


Хельсинки расположен на полуострове и с трех сторон окружен морем. А на его архипелаге — целых 330 островов. Этот гостевой дом является частью морской стратегии города Хельсинки до 2030 года, которая направлена ​​на то, чтобы сделать островную цепочку популярным туристическим направлением, сохранив при этом окружающую среду.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом построен из окрашенной в черный цвет финской ели и отделан изнутри фанерой из березы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Справа «Прэс-клюбу». Затрыманым выставілі абвінавачаньні і пакінулі пад вартай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика