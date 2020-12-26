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Финны построили на берегу моря очень маленький, но очень экологичный и стильный дом
Источник материала: Tut.by
Финский архитектор Пекка Литтов построил на берегу моря в Хельсинки очень маленький гостевой дом, который является не только автономным, но и экологичным. Какая у этого проекта философия и какой он изнутри, рассказывает
Дом построен из окрашенной в черный цвет финской ели и отделан изнутри фанерой из березы. Первая дверь в дом находится со стороны узкой деревянной террасы, которая служит мостом через скалы от конца леса.
Вторая дверь открывается на деревянную террасу с видом на море. Широкое окно позволяет видеть весь пейзаж.
Внутри дома разместилась кухня-гостиная и ванная комната с душем и сухим туалетом. Компактная мебель при необходимости складывается в стены, чтобы можно было максимально задействовать пространство. Двери из березовой фанеры можно использовать также для того, чтобы скрыть кухню.
Дом получает энергию от электросети, а также от солнца.
— Цель проекта — показать, как маломасштабная архитектура в сочетании с экологичными технологиями может заменить большие объемы и централизованные системы, — говорит Пекка Литтов.
В скором будущем к этому домику пристроят еще четыре похожих блока, а также оборудуют сауну.
Хельсинки расположен на полуострове и с трех сторон окружен морем. А на его архипелаге — целых 330 островов. Этот гостевой дом является частью морской стратегии города Хельсинки до 2030 года, которая направлена на то, чтобы сделать островную цепочку популярным туристическим направлением, сохранив при этом окружающую среду.
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Дом построен из окрашенной в черный цвет финской ели и отделан изнутри фанерой из березы.
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