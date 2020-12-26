Финны построили на берегу моря очень маленький, но очень экологичный и стильный дом

Источник материала: Tut.by

Финский архитектор Пекка Литтов построил на берегу моря в Хельсинки очень маленький гостевой дом, который является не только автономным, но и экологичным. Какая у этого проекта философия и какой он изнутри, рассказывает Deezen .





Дом построен из окрашенной в черный цвет финской ели и отделан изнутри фанерой из березы. Первая дверь в дом находится со стороны узкой деревянной террасы, которая служит мостом через скалы от конца леса.





Вторая дверь открывается на деревянную террасу с видом на море. Широкое окно позволяет видеть весь пейзаж.





Внутри дома разместилась кухня-гостиная и ванная комната с душем и сухим туалетом. Компактная мебель при необходимости складывается в стены, чтобы можно было максимально задействовать пространство. Двери из березовой фанеры можно использовать также для того, чтобы скрыть кухню.





Дом получает энергию от электросети, а также от солнца.

— Цель проекта — показать, как маломасштабная архитектура в сочетании с экологичными технологиями может заменить большие объемы и централизованные системы, — говорит Пекка Литтов.





В скором будущем к этому домику пристроят еще четыре похожих блока, а также оборудуют сауну.





Хельсинки расположен на полуострове и с трех сторон окружен морем. А на его архипелаге — целых 330 островов. Этот гостевой дом является частью морской стратегии города Хельсинки до 2030 года, которая направлена ​​на то, чтобы сделать островную цепочку популярным туристическим направлением, сохранив при этом окружающую среду.