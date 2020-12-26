7 вещей, от которых стоит избавиться перед Новым годом, чтобы привести голову в порядок

Источник материала: Tut.by

Наверняка в детстве, когда родители просили вас навести порядок в комнате, они говорили что-то вроде «порядок на столе — порядок в голове». Оказывается, так и есть. Считается, что постоянный беспорядок вызывает у людей стресс: перед глазами одновременно находится слишком много разных вещей, приходится тратить много времени, чтобы отыскать необходимое, накапливающееся раздражение истощает наши ресурсы и снижает продуктивность.

А в Новый год лучше входить с ясной головой, упорядоченными мыслями и сформулированными планами. И если сил на генеральную уборку к концу года уже не осталось, можно просто выбросить из дома вот эти 7 категорий вещей, чтобы сделать чище и голову, и квартиру.

Устаревшая одежда



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У вас наверняка есть как минимум один пакет с одеждой, которую вы точно уже никогда не наденете в мир, но она лежит. Может, пригодится на даче или в походе… Не пригодится. Сюда же относится все то, что было куплено в угаре шопинга, надето максимум один раз — причем этот раз был пять лет назад. Эти вещи вы уже точно не будете носить, а места в шкафу и голове они отъедают достаточно.

Ненужная макулатура

Чеки, списки, старые ежедневники, билеты с концертов — поворошите ваши карманы и сумки, там найдется не одна охапка ненужных бумажек, которые постоянно попадаются под руку в самый неподходящий момент. Собираем и выбрасываем.

Вещи «на всякий случай»

Если вам это подарили как очень нужную вещь или вы купили ее сами, поддавшись рекламе или уговорам продавца, но эта вещь лежит неиспользованной уже год — избавляйтесь от нее. Будь то горшок для растения, которого у вас нет, или форма для кекса от Джейми Оливера.



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Вещи на будущее

Джинсы, для которых вы худеете и никак не дохудеете, учебники по английскому, за который вы никак не можете засесть, а натыкаясь на них взглядом, чувствуете свое ничтожество и отсутствие силы воли. Избавляйтесь от них без сожаления.

Испорченные и поломанные вещи

Треснутая посуда, испорченная кофеварка, которую вы все никак не соберетесь отнести в ремонт, рубашка с пятном, которое вы планировали вывести еще прошлым летом — если вы не сделали этого еще тогда, то скорее всего, не сделаете уже никогда. Выбрасываем.

Бесполезные сувениры и мелочи

Все эти формальные подарки, корпоративные сувениры и другая раздражающая, не подходящая вам мелочь, которую вроде как и выкинуть жалко, и использовать невозможно. Долой жалость, сгребайте в большой пакет и выбрасывайте или раздавайте через специализированные группы. Только не передаривайте!



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Просроченные продукты

Выделите отдельное время, чтобы познакомиться с темными недрами вашего холодильника. Разберите морозилку, отправьте на выброс все, что не можете идентифицировать и вспомнить, когда вы это покупали. Проверьте сроки годности даже у знакомых вам замороженных продуктов — может случиться, что их жизнь уже закончилась. Загляните в самые дальние углы холодильника, достаньте оттуда престарелый йогурт и избавьтесь от него. Разберите полки с бакалеей, там вас тоже может ждать много интересного и подлежащего немедленному избавлению.

Разумеется, не обязательно отправлять все вещи из этого списка на свалку. Если речь идет о хорошей одежде или вещах, которые вам просто не подходят, их можно отдать на благотворительность или продать. Только не затягивайте с этим. И хорошего вам Нового года. Со свежей головой.