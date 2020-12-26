Невероятная Энн Макиноски. Как девушка в 15 лет выиграла конкурс Google и стала изобретательницей

Источник материала: Tut.by

Энн Макосински 23 года. Свое первое изобретение — фонарик, работающий от тепла тела, — она представила в 15 лет на научной ярмарке Google, приз которой в итоге достался именно ей. С тех пор изобретательница активно выступает на TED-конференциях и читает лекции, а также продвигает свои новые изобретения.

В конце ноября Энн Макосински приняла участие в Международном фестивале идей и технологий Rukami, который прошел онлайн. Мероприятие было посвящено вовлечению молодого поколения в техническое творчество и изобретательство. После фестиваля Макосински рассказала Forbes Woman о том, как видит будущее популярных сегодня технологий и почему считает социальные сети опасной ловушкой. Мы публикуем отрывки из этого разговора.





— Когда у вас появился интерес к науке и изобретательству?

— Я довольно рано начала придумывать и экспериментировать. Моей первой игрушкой была коробка с транзисторами, резисторами и другими электронными деталями. Думаю, родители хотели, чтобы я стала более изобретательной, находчивой. Мне давали разбирать принтеры и компьютеры. А так как обычных игрушек мне практически не дарили, я брала термоклей и склеивала мусор по всему дому. Я делала игрушки, которые, по сути, и были моими первыми изобретениями. Они не работали, но сама идея взять что-то из доступных мне материалов и собрать вместе, чтобы сделать что-нибудь получше, возникла довольно естественно как раз потому, что у меня было мало игрушек. И это было для меня очень творческим и веселым занятием.

Когда мне было около 10 лет, я впервые приняла участие в научной ярмарке на острове Ванкувер в Канаде, где я выросла. Моя страсть к изобретательству стала еще больше, когда я получила возможность работать над проектами вне школы и каждый год представлять их.

— Приходилось ли вам когда-нибудь лично сталкиваться со стереотипом, что точные науки и изобретения — сфера не для девушек?

— Наверное, я была очень наивным ребенком и подростком, так что если люди и смеялись надо мной, я понятия не имела об этом. Я уверена, что в школе меня наверняка высмеивали за спиной, потому что я была типичной девочкой-ботанкой: в очках и с короткой стрижкой, в мешковатой одежде. Я не была крутой, не принадлежала к популярной школьной компании. Но думаю, что все это окупилось, потому что это помогло мне построить карьеру.

Еще до того как я окончила среднюю школу, я уже в каком-то смысле сделала себе имя. Конечно, когда мне было 17−18 лет, случалось, что мужчины на конференциях или мероприятиях спрашивали меня: «Что ты здесь делаешь?». А я отвечала: «Вообще-то выступаю с небольшой речью в начале». И они в ответ: «Что?!» Так было много раз, но теперь я немного старше и, кажется, уже не так шокирую людей.

— Ваши родители тоже были инженерами? Откуда возникла идея дать вам вместо игрушек детали и термоклей?

— У моих родителей очень интересное прошлое. Мама из крошечного городка на Филиппинах. Она училась в университете в Маниле на преподавателя английского как иностранного. Потом она познакомилась по переписке с моим отцом, и они решили пожениться. Она переехала с ним в Канаду и работала секретарем в деканате небольшого университета в Виктории, где я училась. Но ее главные увлечения — обучение английскому языку, а также скульптура и живопись. Она рисует удивительные картины маслом и лепит обнаженные бюсты. Так что она определенно больше увлечена искусством.

А папа родился в Польше во время Второй мировой войны и подростком вместе с семьей переехал в Англию, а потом уже сам — в Америку, в Нью-Йорк. Он работал, делал слуховые аппараты, кажется. А еще увлекался созданием электроники и съемками. Так что он всегда очень интересовался этими областями. Теперь он на пенсии, но последние годы довольно долго работал в том же университете в Виктории: руководил лабораторией и составлял расписание в инженерном центре, а также помогал студентам с их проектами. Так что формально никто из моих родителей инженером не был.

— Они решили воспитать вас таким образом, потому что надеялись, что вы сделаете карьеру в области науки и техники? Или просто считали этот метод полезным для развития и воображения?

— Я уверена, что мои родители всегда хотели, чтобы я стала инженером; они совершенно точно и сейчас этого хотят. Они были бы очень рады, если бы это случилось. Но я думаю, что их подход к воспитанию был основан на их собственном опыте: в детстве у них тоже было мало игрушек. Поэтому они были вынуждены творчески использовать то немногое, что у них было. Они создали те же условия, когда воспитывали меня. Сейчас я искренне им благодарна, потому что из-за того, что у меня было меньше вещей, я была вынуждена больше творить. Это разумно.

— Рекомендуете ли вы эту стратегию другим родителям как способ развивать воображение и творческие способности детей?

— Да, несомненно. У меня еще нет детей, поэтому я основываюсь на своем детском опыте. Я искренне верю, что лучше давать детям меньше игрушек, чем они просят (а это нелегко для родителей, потому что вы хотите дать своим детям все), или давать им не просто игрушки, а вещи, которые заставят их активно учиться, делать собственные игрушки. Потому что сейчас, когда есть планшеты и компьютеры и вы просто разрешаете ребенку смотреть телевизор, вы поощряете пассивное потребление в духе «я сижу, смотрю в экран, ничего не делаю, а меня развлекают». Я думаю, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок больше знал, полезнее будут активные развлечения — когда дети должны включать голову, что-то делать руками. Это гораздо более вовлекающий процесс, чем если ребенок просто сидит и смотрит на экран.

Я получила телефон, когда мне было лет 18 или 19, не помню точно. Это тоже совершенно другая история: расти без мобильного, когда они были у всех моих одноклассников. Это я тоже ценю.





— Есть мнение, что у детей бывает либо гуманитарный, либо технический склад ума и люди с техническим мышлением никогда не напишут книгу и не преуспеют в истории или искусстве. С другой стороны, люди с гуманитарным мышлением якобы сталкиваются со сложностями в области технических навыков и математики. Вы верите в эту концепцию или считаете, что образ мышления зависит скорее от того, какую информацию и навыки человек получал в детстве?

— Я действительно верю, что детство очень влияет на то, какие сильные стороны или интересы будут у вас в зрелом возрасте. Мне очень повезло учиться и гуманитарным, и точным наукам, и я могла узнать о разных своих склонностях. Мне очень повезло, что у меня было много увлечений, интересов и занятий. В моем детстве была не только электроника или книжки о науке, но и много искусства: мы смотрели оперы и немые фильмы 1920-х годов, я часто выступала публично, участвовала в конкурсах чтецов и занималась театром. Поэтому в моей жизни эти сферы всегда были представлены в равной степени, и, думаю, это привело к тому, что я интересуюсь и искусством, и наукой.

Но нет ничего неправильного в том, чтобы интересоваться только наукой или только искусством. Или иметь способности только в одной из этих областей. Если человек со способностями к науке вспомнит свое детство, он поймет, что в то время у него наверняка были какие-то интересы и в сфере искусств — это могло быть рисование, игра на каком-то инструменте или танцы. А человек, который занимается искусством, в детстве, возможно, интересовался наукой, например математикой, или любил экспериментировать, изобретать…

Моя главная задача — побудить людей вспомнить свое детство, вспомнить хобби, которые они забросили. Я верю, что именно баланс искусства и науки приводит к развитию воображения и является основой творчества в любой сфере деятельности.

— Ваше самое известное изобретение — это, пожалуй, фонарик, который работает от тепла тела. Какие еще из своих изобретений вы считаете наиболее успешными и полезными?

— После фонарика я создала eDrink — кофейную кружку, которая собирает излишки тепла от горячего напитка и преобразует их в электричество. Так что если вы пьете много кофе, сможете подзарядить телефон. Я получала патенты на все свои изобретения, на это ушла масса времени и денег.

Последние пару лет я работаю над линейкой детских игрушек, которые функционируют на «зеленой» энергии. Во многих из них использована та же технология, что и в фонарике: они работают от тепла вашей руки. Некоторые задействуют обычные источники питания или энергию воды, солнца и так далее. Они предназначены для совсем маленьких детей. Таким образом дети смогут с раннего возраста узнавать, что такое энергия и как она работает. Вот этим я сейчас и занимаюсь.

— Где вы берете идеи для своих проектов? Что для вас наиболее важно: практическая сторона или что-то еще?

— Определенно, практичность важна для любого изобретения. Еще я должна чувствовать какую-то личную или эмоциональную связь с проектом, иначе мне несколько сложнее мотивировать себя довести его до конца. Я считаю, что когда у вас есть личная связь с идеей или проект может повлиять на кого-то, кого вы знаете, на некое сообщество или на конкретного человека, — именно тогда у вас возникает большое желание довести проект до конца. Многие изобретательские идеи приходят ко мне на занятиях, вечеринках или светских мероприятиях, где никто не ждет, что я буду сидеть в углу и писать в блокноте… Но обычно все тем и заканчивается, потому что я придумываю много хороших идей в неподходящих местах. Я хочу получать удовольствие от всего, что делаю. Я хочу видеть, как вдохновляю других изобретать, и хочу, чтобы мои проекты могли как-то улучшить жизнь отдельного человека или всей планеты, причем как можно скорее.

— Возьмем, например, кружку с зарядкой для телефона. Как это было? Вы увидели кого-то, кто не мог в важный момент зарядить телефон?

— Да, идея возникла потому, что у всех моих одноклассников в старшей школе были телефоны и все они разряжались — это был 2015 год, тогда ни у кого не было таких хороших телефонов, как сейчас. К тому же кофе у всех слишком долго остывал. Так что я просто взяла за основу эти два момента.

— Ваши изобретения, например кружка и фонарик, есть в розничной продаже?

— Вывести фонарик на рынок оказалось сложно, потому что на данный момент его яркость несравнима с яркостью фонарей, работающих от батарейки. А все потому, что используемая мной технология — элементы Пельтье, или термоэлектрические преобразователи, — имеют КПД менее 10%. Так что они физически не могут светить так же ярко, как фонарик на обычных или даже на солнечных батареях. Кстати, в фонариках на солнечных батареях все равно есть обычные батарейки, но я не хочу вставлять батарейку в свой фонарик, потому что это лишило бы его смысла. Так что я подумала, что наилучшей идеей будет использовать эту технологию в игрушках, которые не требуют большой яркости, но где этот эффект будет удивлять, — возможно, это вдохновит еще больше детей заинтересоваться изобретательством.

Надеюсь, в ближайшие несколько лет мне удастся вывести фонарик на рынок в той или иной форме. Я очень хочу поставлять фонарики на рынок, но не хочу, чтобы это заняло всю мою жизнь, ведь у меня много других интересов. К тому же я изобрела этот фонарик, когда мне было 15, а сейчас мне 23.

— А что насчет кружки?

— Я думаю, что кружка коммерчески нецелесообразна. Ее было весело делать, и идея действительно сработала, но, опять же, элементы Пельтье должны быть более эффективными, чтобы это стало похоже на реальный потребительский товар, за которым люди приходят в магазин и который регулярно используют.

В Сан-Франциско есть компания Matrix, сделавшая часы с функцией самозарядки: они заряжаются прямо от вашей руки, от тепла запястья. Но это очень сложное изобретение.

— Долгое время у вас был обычный кнопочный телефон. Что-то изменилось или вы до сих пор не пользуетесь смартфоном?

— Я недавно начала работать с Google Pixel, поэтому обзавелась смартфоном. Кроме того, до пандемии я постоянно была в разъездах, выступала на мероприятиях, и мои родители не хотели отпускать меня за границу без смартфона. Мне нужно каждый вечер связываться с родителями, иначе они сильно беспокоятся. Моему менеджеру тоже нужна возможность в любое время позвонить или написать мне. И конечно же, Google Maps, Uber — это главная причина, почему в путешествии очень удобно иметь телефон. Я бы хотела жить в хижине в лесу без телефона, но сейчас это невыполнимо. Телефон очень помогает мне общаться с людьми.

— На своем смартфоне вы пользуетесь только практичными приложениями вроде Uber и карт или используете также приложения соцсетей?

— Сейчас мне приходится использовать соцсети для работы. Мне нужен способ рассказывать, что я делаю, над какими проектами работаю, в какой конференции участвую, с каким брендом сотрудничаю. Сегодня это часть рынка труда — важно иметь свою страницу или аккаунт в Instagram. Иногда люди просматривают его, чтобы понять, хотят ли они с вами работать. Почти все предложения о работе поступили ко мне через LinkedIn, Instagram или Twitter, и это невероятно.

Думаю, важно присутствовать в соцсетях, а то, сколько времени я хочу там проводить и о какой части своей жизни рассказывать, — совершенно другое дело. Сейчас у меня есть аккаунты в Instagram и Twitter и даже публичная страница в Facebook, о которой я вечно забываю. Одно время мне очень нравился YouTube, я постоянно загружала туда видео из путешествий или рассказы о поездках, но сейчас это для меня не в приоритете. Сейчас важно иметь соцсети, чтобы продвигать свою работу и рассказывать о себе.





— Ваши изобретения, такие как фонарик или кружка, очень практичны, и, как я понимаю, ваша цель в том, чтобы жизнь людей стала удобнее и проще. Но почему вы сами раньше предпочитали обходиться без смартфона, хотя это устройство тоже предназначено для того, чтобы делать нашу жизнь удобнее и проще?

— Потому что мои родители просто очень не хотели, чтобы я пользовалась им в детстве. Думаю, отчасти еще и потому, что мой папа очень верит в излучение от мобильных телефонов, но мне нужно получше изучить этот вопрос, чтобы сформировать собственную позицию. У меня просто не было мобильного, и это было здорово. Я жила совсем близко от школы, в очень маленьком городе. Теперь я живу в Нью-Йорке, и мне нужна возможность в любое время позвонить папе, чтобы он, например, меня встретил. Думаю, то, что родители не давали мне телефон, позволило мне лучше концентрироваться и быть в моменте. Мне кажется, что у многих современных подростков с этим трудности, потому что можно просто заглянуть в телефон и найти себе развлечение или перенестись, условно говоря, в другой мир.

Полагаю, родители хотели научить меня меньше отвлекаться и лучше управлять своим временем. Им удалось с детства привить мне идею, что время — самое ценное, что у нас есть. Мы не можем тратить его впустую. Поэтому не тратьте время на игры в телефоне и что-то подобное.

— Каким вы видите будущее смартфонов?

— Думаю, в какой-то момент они станут подобием контактных линз. Мы будем вставлять их в глаза и видеть все как бы в воздухе. А может быть, мы будем вживлять себе чипы, чтобы получать информацию. Похожая история может произойти с билбордами и рекламой. Когда мы будем идти по улице, билборды будут не просто физическими вывесками, они будут распознавать, кто на них смотрит. То есть, если я смотрю на билборд и он знает, что я молодая женщина, которой нравится, например, мода, он показывает рекламу, которая может меня заинтересовать. А парень, который будет проходить мимо, увидит другую рекламу — о технологиях или чем-то еще, близком его интересам.

Я надеюсь, что больше людей моложе меня начнут воспринимать смартфоны как инструмент, а не как источник развлечений, потому что смартфоны очень мешают сосредоточиться. Мне было бы очень интересно увидеть, сколько продержатся платформы вроде Instagram, TikTok или YouTube. Мне кажется, из-за соцсетей и быстрых видео, которые мы смотрим, у всех нас сильно сократилась способность удерживать внимание. Я не знаю наверняка, каким окажется будущее смартфонов, но прямо сейчас наше поколение настолько привыкло к телефону как аппарату, на котором можно печатать и который можно держать в руках, что мне интересно посмотреть, что появится в ближайшие несколько лет. И я бы хотела увидеть, как будет меняться в ближайшие пять лет отношение людей к технологиям, соцсетям и необходимости рассказывать о своей жизни.

— Зачастую родителей беспокоит появление новых технологий, например планшетов в школах: они боятся, что дети станут зависимы от экранов, от легкого доступа к информации. Кроме того, они опасаются, что это вредно для здоровья, в особенности для зрения.

— Мои родители наверняка согласились бы с этой идеей. Думаю, что нам следует принять, что наши дети и все последующие поколения будут отлично разбираться в технологиях с раннего возраста. Таковы обстоятельства, если только вы не живете в местности, где буквально нет электричества. Нам следует ожидать, что в развитых странах технологии будут каким-то образом использоваться в большинстве школ. Поэтому родителям стоит задуматься: «Как я могу стать для своего ребенка примером в том, как и сколько пользоваться технологиями, чтобы это не причиняло вреда?».

Дети подражают родителям. Поэтому если вы по вечерам проводите по три часа перед телевизором, ребенок решит: «Ну, значит, мне тоже можно, потому что мама или папа так делают». В детстве я никогда не заставала родителей перед телевизором, если только мы не смотрели вместе что-нибудь вроде документального фильма о природе. Мне кажется, очень важно, чтобы родители подавали детям пример: «Я пользуюсь телефоном вот столько. Сейчас я уберу телефон на то время, что мы ужинаем, и не буду к нему прикасаться». Это нечто вроде обучения манерам, это тоже важно.

Я думаю, что можно взаимодействовать с технологиями без вреда. Особенно важно, чтобы подростки не погружались в этот мир слишком глубоко, потому что сейчас мы видим в соцсетях тринадцатилетних девочек, которые выглядят так, словно им двадцать пять. На них столько косметики, они такие собранные… Знаете, как я выглядела в 13 лет? Это был сущий кошмар. Меня принимали за мальчика и отправляли в мужскую раздевалку во время уроков физкультуры. Мне кажется важным, чтобы дети пережили эту неловкую фазу и подольше оставались детьми, радовались детству, не задумывались обо всех этих обязанностях, не думали «о боже, мне нужно быть такой взрослой» и не пытались подражать блогерам в соцсетях.

Это относится и к парням. Но мне кажется, что для девочек особенно важно не пользоваться соцсетями до определенного возраста или по крайней мере пока они не поймут, что в соцсетях много фальши и не все девочки выглядят как Кайли Дженнер. В соцсетях нам нужно ставить для девочек реалистичные цели и показывать им, как поддерживать здоровые отношения с этой сферой. Лично у меня тоже бывают с этим трудности. Но я думаю, что дети могут взаимодействовать с технологиями разумно. Вообще каждый раз, когда происходят какие-то изменения, людей это пугает. И меня бы тоже пугало, если бы у меня были дети. Я уверена, что когда компьютеры только появились и их начали использовать в школах, родители говорили: «Мой ребенок ничему не научится. Они только и будут делать, что играть в видеоигры про Пакмана, это ужасно». А сейчас компьютеры — один из наших любимых инструментов. Поэтому я считаю, что нам следует быть более открытыми виртуальной реальности и внедрению подобных инструментов в образование.

Я искренне верю, что они дают доступ к иному опыту, чем компьютер. С другой стороны, я знаю о многих школах, которые блокируют определенные сайты или соцсети. На самом деле школа должна учить ребенка: «Смотри, вот инструмент, ты можешь использовать его для Google, „Википедии“ и так далее». Так что баланс в отношениях с технологиями еще не найден. Мы все его еще только ищем, и все выработают свой подход к использованию технологий, интернета и соцсетей.

— Какой совет вы могли бы дать молодым людям, особенно девочкам, которые только окончили или оканчивают школу и хотят продолжить карьеру в изобретательстве или науке?

— Я бы посоветовала быть смелыми, не стесняться своих увлечений, какими бы они ни были, ценить их. Это то, что делает вас уникальными и выделяет на фоне других, а выделяться — это хорошо. Выделяться, может быть, неловко, но вопреки распространенному в средней и старшей школе мнению, это того стоит. Именно это делает вас крутыми.

Не бойтесь просить помощи у тех, кто старше вас. Часто они видят в вас более молодую версию себя и хотят помочь. Вы никогда не узнаете, что можете получить, пока не спросите. Так что просто спросите: если вам откажут, это нормально, идите к следующему человеку.

Старайтесь тратить хотя бы несколько минут каждый день на работу над своей идеей, своей страстью — что бы это ни было. Я каждый день стараюсь немного поработать над тем, что мне нравится, и записываю идеи, которые у меня возникают. Я думаю, что очень важно постоянно работать над идеей. Даже если вы очень заняты, у вас всегда найдется время для того, что вы любите. Выясните, что это. Посмотрите, к чему вас тянет, когда вы не работаете, потому что, вероятно, это то, чему вы по-настоящему любите уделять время.

Eще я бы добавила, что, в общем-то, вас определяют те пять человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Кто эти люди в вашей жизни? Какие они? Они побуждают вас следовать своим увлечениям? Они сами амбициозны и мотивированны? Это даже необязательно живые люди — это могут быть ваши кумиры или исторические личности, на которых вы равняетесь. Элвис, Гудини или Чарли Чаплин — кто угодно, главное, чтобы они вас вдохновляли.

— Как не останавливаться, когда у тебя возникает какая-то идея, ты очень стараешься ее реализовать, но ничего не получается? Как продолжать идти к цели?

— Если что-то не получается с первого раза, важно принять это. Вы же только пробуете сделать это и должны быть готовыми к неудачам, когда что-то изобретаете. Это не провал, просто что-то не сработало. Это не значит, что вся ваша жизнь пошла под откос вместе с этим проектом, это значит, что вам просто нужно сделать перерыв. В такие моменты я стараюсь переключиться на что-то, что задействует другую половину моего мозга, что-то творческое. А потом возвращаюсь к своей идее и думаю: «Хорошо, это не сработало или я сделала что-то неправильно. Что я могу сделать иначе?» И пробую еще раз.

Безусловно, это очень сложно — быть настолько мотивированным и дисциплинированным, но я думаю, что это действительно ценный навык, которому нужно научиться в юном возрасте. И даже если вы разочарованы или смущены из-за того, что идея не сработала, просто пробуйте снова.

Приведу дурацкий пример, но мои родители, когда я училась в средней и старшей школе, заставляли меня заниматься буквально всеми видами спорта. А я неспортивный человек. Я пробовала заниматься плаванием, бадминтоном, волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем на траве — всем! Мне было иногда очень неловко, хотелось, чтобы другие игроки посочувствовали и сделали передачу на меня, потому что за всю игру я ни разу не притронулась к мячу. Но это научило меня чувствовать себя комфортно в своей неловкости. И это очень ценно. В любом возрасте важно выходить из зоны комфорта и делать вещи за рамками привычного. В эти моменты вы действительно растете как личность.