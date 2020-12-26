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Ученые придумали три вопроса, которые точно покажут на уровень интеллекта человека

26.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые придумали три вопроса, которые точно покажут на уровень интеллекта человека

  • 26.12.2020, 9:12
Ученые придумали три вопроса, которые точно покажут на уровень интеллекта человека

Тест называется Cognitive Reflection Test (CRT), то есть проверка когнитивной рефлексии.

Для того чтобы определить уровень своего интеллекта, совсем необязательно проходить тестирование из сотни вопросов, – достаточно всего трех, пишет lenta.ua.

Данный тест придумал профессор Йельского университета Шейн Фредерик. Ученый намеревался выяснить, насколько человек способен воспринимать сложное, кажущееся простым на первый взгляд. Тест называется Cognitive Reflection Test (CRT), то есть проверка когнитивной рефлексии.

1. Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Бита дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

2. 5 машин за 5 минут производят 5 вещей. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы произвести 100 вещей?

3. Пруд зарастает кувшинками. Каждый день их площадь удваивается. Целиком озеро зарастет за 48 дней. За сколько дней цветы поглотят половину его поверхности?

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Тест называется Cognitive Reflection Test (CRT), то есть проверка когнитивной рефлексии.
 
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