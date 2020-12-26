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Сколько белорусы будут отдыхать в 2021 году?

26.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сколько белорусы будут отдыхать в 2021 году?

  • 26.12.2020, 8:50
Сколько белорусы будут отдыхать в 2021 году?

На субботу-воскресенье в календаре выпадают многие праздничные дни.

Перед каждым новым годом заглядываем в календарь в надежде, что гулять будем побольше, чем в прошлом. Но вот уже третий год подряд красных дней календаря все меньше и меньше, пишет kp.by.

Если в 2019-м их было 113, а в 2020-м – 111, то в 2021 - только 108. За два года - минус пять выходных, целая рабочая неделя!

Ничего не поделаешь, праздников не прибавилось, а календарь периодически повторяется. 2021-й такой же, как 2010-й.


Красных дней могло быть и больше, но правительство, удлинив выходные на православное Рождество и Радуницу, компенсировало это двумя рабочими субботами 16 января и 15 мая.

Но все познается в сравнении. В 2022-м 1-2 января выпадают на субботу-воскресенье. А сейчас Новый год начнется с пятницы.

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На субботу-воскресенье в календаре выпадают многие праздничные дни.
 
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