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Названо имя второго подозреваемого в убийстве Александра Тарайковского

26.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названо имя второго подозреваемого в убийстве Александра Тарайковского

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  • 26.12.2020, 8:42
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Названо имя второго подозреваемого в убийстве Александра Тарайковского

Данный сотрудник совсем недавно уволился из подразделения «Алмаз».

Названо имя второго подозреваемого в убийстве Александра Тарайковского.

По утверждению бывшего спецназовца Игоря Макара, который занимается расследованием этого дела в «Белорусском народном трибунале» — второй выстрел совершил боец «Алмаза» Игорь Чемякин. Также Макар сообщил, что данный сотрудник совсем недавно уволился из подразделения и уехал в Украину, сообщает телеграм-канал «Гонар Айчыны».

Напомним, ранее сообщалось еще об одном подозреваемом в убийстве ТарайковскогоНиките Коровине.

«Данная ситуация — яркий пример того, что будет с теми, кто нарушил закон. Вам не будет места в Беларуси! Вам придется всю жизнь прятаться и скитаться!», — предупреждает телеграм-канал.

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Данный сотрудник совсем недавно уволился из подразделения «Алмаз».
 
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