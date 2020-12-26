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Агония режима Лукашенко вступила в окончательную фазу

26.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Агония режима Лукашенко вступила в окончательную фазу

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  • 26.12.2020, 8:29
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Агония режима Лукашенко вступила в окончательную фазу

Cудьба балаганного Петрушки предрешена.

Режим Лукашенко в Беларуси вступает в фазу окончательной агонии. Действующая политическая номенклатура уже не в состоянии контролировать ситуацию в стране, ей нечего предложить народу, и очевидно, что попытки Лукашенко сохранить видимость минимальной легитимности путем проведения опереточного «Всебелорусского народного собрания» не вселяют оптимизма даже в самых отбитых функционеров его клики, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Политика маховика репрессий тоже имеет свои границы, и в попирании всех мыслимых прав и достоинства человека белорусский диктатор уже приближается к Асаду или Мадуро.

Белорусское «экономическое чудо», построенное во многом на российских преференциях в обмен на лояльность, а также помощи путинистам в обходе ими международных санкций, почило в бозе. За последние 4 месяца террора, только в IT-отрасли из-за невыносимой «токсичности» закрылись 12 крупных ІТ-компаний, 50 вывезли свой персонал за рубеж, а еще 100 готовятся к ликвидации.

Лукашенко реализует схему тотальной милитаризации всех сфер жизни в стране. Чиновников уже приблизили по статусу к военнослужащим, и ввели для них жесткую дисциплинарную ответственность. В ВУЗах создали проректоров по безопасности, в школах руководителей по военно-патриотическому воспитанию, нельзя исключать, что скоро в яслях будут нянечки-политруки. Складывается устойчивое ощущение, что даже нацисты из Рейхскомиссариата Остланд вели себя на белорусских территориях более либерально, чем местный Пол Пот. Видимо в деятельности «красных кхмеров», которые довели Кампучию до состояния каменного века, Лукашенко и его пособники черпают для себя вдохновения.

В Кремле также понимают, что Лукашенко – отработанный материал. До распада естественным путем режиму Лукашенко остается несколько месяцев, и по этой причине он всеми силами хочет убедить Путина, а также ФСБ и ГРУ о своей полезности, к примеру, для информационных атак на Украину.

25 декабря Лукашенко озвучил написанные в стенах ГРУ тезисы о «тоннах оружия ввезенных через Украину», так называемой «гродненской террористической группой» таксиста Николая Автуховича. Якобы готовились теракты по всей стране на Новый год. Но дело в том, что украино-белорусская граница закрыта по решению Минска еще с 31 октября.

Не остается никаких сомнений, что Лукашенко это просто балаганный «Петрушка», которым руководят российские кукловоды. Что тут говорить: судьба кукольного Петрушки печальна, ведь в конце представления черт тащит его в преисподнюю. Тоже будет и с Лукашенко, который, по правде говоря, тащит в тартарары целую страну, также как в свое время терзал Кампучию кровожадный Пол Пот.

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Теги: Минск
 
 
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Cудьба балаганного Петрушки предрешена.
 
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