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Киев категорически отвергает заявления Лукашенко об «оружии из Украины»
26.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, — сказал Николенко агентству
В пятницу Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Беларуси группа Автуховича готовила теракты по всей стране.
— Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, — цитирует Лукашенко
По словам Лукашенко, задержанные «готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять».
По его информации, «есть ещё несколько группировочек».
— Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле, — заявил он.
Напомним, в начале декабря БТ
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