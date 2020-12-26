Киев категорически отвергает заявления Лукашенко об «оружии из Украины»

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Мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях, — сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина .

В пятницу Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Беларуси группа Автуховича готовила теракты по всей стране.

— Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, — цитирует Лукашенко БЕЛТА .

По словам Лукашенко, задержанные «готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять».

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По его информации, «есть ещё несколько группировочек».

— Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле, — заявил он.

Напомним, в начале декабря БТ назвало Автуховича «главарем террористической группы», которая устрашала милиционеров. Его обвиняют в поджоге дома и подрыве авто.