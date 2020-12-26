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Минский автомобильный завод поставил партию газомоторных автобусов в Новосибирск

26.12.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минский автомобильный завод поставил партию газомоторных автобусов в Новосибирск

Минский автомобильный завод поставил первую партию газомоторных автобусов в Новосибирск. В российский город уже прибыли первые машины для перевозки пассажиров.  

Оставшиеся автобусы доставят до конца года. Одно из главных преимуществ нового МАЗа в том, что объём его газовых баллонов на 40% больше, чем у аналогичных автобусов. Это позволяет дольше передвигаться по городу без дозаправки. А используя метан, перевозчики экономят на топливе. Минский автомобильный завод – одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, выпускает большегрузные автомобили, спецтехнику, автобусы, троллейбусы и прицепную технику. В том числе с прицелом на экспорт.

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Минский автомобильный завод поставил первую партию газомоторных автобусов в Новосибирск. В российский город уже прибыли первые машины для перевозки пассажиров.  ...
 
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