Антиковидный препарат на основе плазмы крови выпустят в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Разрабатывают в Беларуси и антиковидный препарат на основе плазмы крови. Лабораторные образцы уже есть, опытно-промышленную серию выпустят в начале года.

Над ней работают с середины декабря, а материал – 110 литров плазмы с большим количеством антител – взяли ещё в августе. Из нее изготовят 300 доз антиковидного препарата. Ожидается, что он станет более эффективным за счет концентрации иммуноглобулинов и будет иметь минимум противопоказаний.

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