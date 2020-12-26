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Антиковидный препарат на основе плазмы крови выпустят в Беларуси

26.12.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антиковидный препарат на основе плазмы крови выпустят в Беларуси

Разрабатывают в Беларуси и антиковидный препарат на основе плазмы крови. Лабораторные образцы уже есть, опытно-промышленную серию выпустят в начале года.  

Над ней работают с середины декабря, а материал – 110 литров плазмы с большим количеством антител – взяли ещё в августе. Из нее изготовят 300 доз антиковидного препарата. Ожидается, что он станет более эффективным за счет концентрации иммуноглобулинов и будет иметь минимум противопоказаний. 

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Разрабатывают в Беларуси и антиковидный препарат на основе плазмы крови. Лабораторные образцы уже есть, опытно-промышленную серию выпустят в начале года.   Над ней...
 
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