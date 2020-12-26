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Официально: средний размер трудовых пенсий минчан вырос в декабре до 522 рублей 76 копеек

26.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В органах социальной защиты столицы на 1 декабря 2020 г. на учете состоят 475,6 тыс. получателей пенсий. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Там отметили, что благодаря повышению с 1 декабря текущего года пенсионных выплат средний размер трудовых пенсий минчан составил 522,76 рубля, что на 6,7 % выше общереспубликанского. При этом средний размер всех назначенных пенсий в столице увеличился до 515,86 рубля (на 6,9 % больше, чем в целом по республике).



Декабрьское повышение всех видов трудовых пенсий стало вторым за текущий год, напомнили в комитете. Так, с 1 июля пенсионные выплаты уже были увеличены, тоже на 6 %. Кроме того, четыре раза за год порастали минимальные трудовые пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальные пенсии.
 
Теги: Минск
 
 
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В органах социальной защиты столицы на 1 декабря 2020 г. на учете состоят 475,6 тыс. получателей пенсий. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в...
 
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