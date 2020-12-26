Будущее место Беларуси на карте Европы зависит от позиции Москвы

Независимые эксперты в целом разделяют негативные оценки сегодняшнего международного положения Беларуси , перспективы же его неясны из-за непредсказуемости России.





В рамках онлайн-форума «Вероятная Беларусь», организованного международным общественным объединением «ЕвроБеларусь» и Летучим университетом, состоялась публичная дискуссия о путях выхода нашей страны из системного кризиса и о ее будущем устройстве. В обсуждении приняли участие аналитик Центра Острогорского Сергей Богдан, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич и директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси Григорий Астапеня.

Выгоду получает Кремль

Как и следовало ожидать, оценки оказались довольно мрачными. Так, Богдан высказал мнение, что режим выстоял, а вот белорусская государственность, которая и без того не отличалась повышенной прочностью, получила несколько серьезных ударов.

Аналитик выделил два пункта, которые, на его взгляд, могут привести к наиболее негативным последствиям. Первый — это возникновение угроз транзиту из Беларуси, в Беларусь и через Беларусь, что может полностью разрушить региональное сотрудничество. Богдан полагает, что в основном это стало следствием сильного давления Кремля, но часть вины возложил и на других соседей.

Другой пункт касается политики безопасности: тревогу политолога вызвал целый ряд событий, свидетельствующих о заметном усилении взаимодействия с Россией в этой области, включая планы расширить масштаб предстоящих летом совместных учений «Запад-2021» и закупку дорогостоящих российских БТРов и боевых вертолетов.

Все это ведет к нецелесообразным в условиях экономического кризиса финансовым затратам. Отсюда делается вывод, что единственным выгодоприобретателем от происходящего является Кремль.

С этим спорить не приходится. Однако следует подчеркнуть, что проблемы, возникающие сейчас в сферах как экономики, так и безопасности, являются следствием глубоких противоречий белорусского режима с западным миром, которые кроются в кардинально различных подходах к современному мироустройству. И в связи с жестокими действиями властей в контексте избирательной кампании 2020 года и после нее эти противоречия резко обострились.

Вмешается ли геополитика?

Правда, Андрей Казакевич высказал предположение, что нынешний кризис в отношениях с Западом долго не продлится: если после первого аналогичного конфликта (1996 год, конституционный референдум) для определенной нормализации потребовалось 12 лет, то после второго (2010-й, президентские выборы) — всего четыре.

Но в обоих случаях этому поспособствовала напугавшая официальный Минск российская агрессия против соседей: сначала отторжение от Грузии Абхазии и Южной Осетии, а затем аннексия Крыма.

Не исключено, конечно, что нечто подобное случится и на сей раз. Однако сейчас имеются и отягчающие обстоятельства. Во-первых, Запад впервые не признал официальные результаты выборов. Еще одним аргументом для ужесточения его политики по отношению к белорусским властям стали массовость демонстраций протеста и запредельная брутальность в отношении их участников.

Но и исключать напрочь очередное сближение вряд ли стоит. Может статься, что в силу каких-то своих соображений, скорее всего геополитических, Запад решит вернуться к Realpolitik на белорусском направлении.

Логика такого подхода (мол, учитывая российский фактор, лучше не изолировать Лукашенко, а предложить ему сделку) была изложена в журнале The Economist еще в 2006 году:

«Как предательство контакты Запада с Лукашенко воспримет белорусская оппозиция, нравственное превосходство которой очевидно. Это хорошие люди, которых били и сажали в тюрьму, которые потеряли своих родных и близких. По сути, Запад скажет им: “Прости, брат. С точки зрения геополитики грех не воспользоваться таким шансом”.

<…>На данный момент кажется благородным отвечать отказом на стремление Лукашенко к сближению. Возможно, это правильно. Но события в Беларуси развиваются крайне динамично, и вскоре может наступить такой момент, когда отстраненное наблюдение покажется худшим, а не лучшим из возможных вариантов».

Российское влияние остается определяющим

У участников дискуссии на онлайн-форуме не возникло возражений против тезиса, что непременным условием возвращения к положительной повестке дня во взаимодействии с Западом является переформатирование белорусской политической системы.

Согласие наблюдалось также в том, что к этому процессу самое непосредственное отношение неизбежно будет иметь Москва.

Некоторые разногласия возникли лишь относительно образа действий, который она при этом выберет. Это, впрочем, совершенно объяснимо ввиду множества имеющихся у нее вариантов. К тому же предсказать поведение Кремля в рамках обычной логики, как правило, невозможно.

Вне рамок дискуссии остался, однако, кейс инкорпорации. Разумеется, это крайний случай, но для России, по большому счету, именно такой вариант является самым привлекательным. Да, в случае его реализации определенные издержки для Москвы будут неизбежны, но неясно, способна ли она адекватно их оценить.

Не была обсуждена также тема, в какой степени готов выразить (и отстоять) свое мнение по этим вопросам белорусский народ.

Драматизм момента в том, что несмотря на огромные перемены, произошедшие в Беларуси в нынешнем году, определяющим в ее внешней политике остается российское влияние. И до тех пор, пока поведение Кремля не будет поддаваться анализу, ни одна дискуссия не даст исчерпывающего ответа на вопрос, «что же будет с Родиной и с нами».

Что еще обсуждали на онлайн-форуме «Вероятная Беларусь»: