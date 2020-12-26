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Где ГАИ расставила ловушки
Источник материала: Навiны
Кроме
Как сообщается, в некоторых местах появятся мобильные датчики контроля скорости.
Так в гродненском регионе сегодня они будут находиться в следующих местах:
Кроме этого, ГАИ Минской области 26-27 декабря проводит массированную отработку дороги Р-43 Граница РФ (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (в Клецком, Копыльском, Слуцком и Стародорожском районах).
Лихачас необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как
Напомним, после
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Кроме борьбы с пьяными участниками дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции обратят на этих выходных особое внимание и любителям «нажать на гашетку».
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