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Где ГАИ расставила ловушки

26.12.2020 09:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кроме борьбы с пьяными участниками дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции обратят на этих выходных особое внимание и любителям «нажать на гашетку».

Где ГАИ расставила ловушки
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, в некоторых местах появятся мобильные датчики контроля скорости.

Так в гродненском регионе сегодня они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно, улица Советских пограничников;
  • дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);
  • дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).

Кроме этого, ГАИ Минской области 26-27 декабря проводит массированную отработку дороги Р-43 Граница РФ (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (в Клецком, Копыльском, Слуцком и Стародорожском районах).

Лихачас необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Кроме борьбы с пьяными участниками дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции обратят на этих выходных особое внимание и любителям «нажать на гашетку».
 
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