The Insider: «Кремль создает в Беларуси свою партию: против Лукашенко, но за интеграцию с РФ»

Источник материала: Салiдарнасць

В распоряжении The Insider оказались документы, которые указывают на планы и некоторые результаты работы Администрации президента России на белорусском направлении.





Генерал Владимир Чернов

Как пишет издание, эти документы получены из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов.

Чернов недавно оказался в центре скандала после публикаций центра «Досье», который получил доступ к его переписке и опубликовал серию расследований о вмешательстве Кремля во внутренние дела Армении, Грузии, Молдовы, стран Балтии и других постсоветских стран.

Как удалось выяснить благодаря полученным документам, в дела Беларуси Кремль вовлечен не менее активно. В эти дни в АП ведут энергичную работу с белорусским «активом» по созданию новой партии с рабочим названием «Право народа», которая будет выступать против Лукашенко, но за интеграцию с Россией.

Первый из этих документов назван «Стратегия работы в Республике Белоруссия» и подготовлен в сентябре 2020 года. В стратегии среди прочего утверждается, что «для сохранения влияния в Беларуси необходимо:

1. Получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил в Беларуси (войти в управляющие органы всех оппозиционных структур);

2. Создать ресурсную базу для формирования будущего общественно политического движения, политической партии <...> — поиск и подготовка до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах;

3. Сформировать информационную инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии:

3.1. Свои каналы распространения информации (СМИ, социальные сети, сеть Telegram-каналов и сеть каналов YouTube).

3.2. Свои общественные организации и сеть местных лидеров общественного мнения.

В стратегии также перечислены некоторые ресурсы, которые уже контролируются Кремлем.

Второй документ — выступление генерала Чернова по вопросу урегулирования ситуации в Беларуси, подготовленное 3 октября (где именно выступал Чернов — неясно, судя по всему, это было одно из совещаний в Кремле).

Чернов признает, что «в стране растёт массовое и глубинное неприятие президента Александра Лукашенко, которое всё сильнее захватывает административные слои». Генерал настаивает на необходимости в ближайшее время провести конституционную реформу и передачу власти парламенту, где к власти прийти должны силы лояльные Москве:

— Критически необходимо, в частности, дать возможность избирателям, критически настроенным к власти и позитивно — к России (это большинство!), получить политическое представительство и даже большинство в парламенте РБ, что сделает внутреннюю и внешнюю политику страны более определённой.

Также The Insider публикует пересланный Черновым в октябре список «актива» привлекаемого АП РФ к работе по Беларуси.

И наконец самый свежий документ — учредительная программа марионеточной партии, которую в Кремле иронично назвали «Право народа». Официально о партии еще не объявили, но по ее программе можно многое сказать о планах Кремля.

Во-первых, судя по программе, Кремль рассчитывает канализировать недовольство в сторону «конституционных реформ», надеясь, что это отвлечет белорусов от борьбы против украденных выборов.

— Мы не сторонники насильственных революций и революционных преобразований, — провозглашает программа. — Мы сторонники решительных реформ, которые сформируют прочные условия и механизмы для реализации достоинства граждан и достоинства Республики Беларусь.

Во-вторых, из программы становится ясно, что Кремль планирует переход Беларуси к парламентско-президентской республике.

В-третьих, программа предлагает масштабную приватизацию государственного сектора.

Программа также предполагает «демонтаж цензуры» и «уважение свободы и достоинства личности», что звучит довольно иронично, учитывая, где эта программа составлялась.