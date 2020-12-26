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Без контейнера никак. Вступают в силу новые правила вывоза отходов в частном секторе

26.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 26 декабря предприятия по вывозу отходов могут не забирать выставленные за забор пакеты с мусором в частном секторе, а с 1 января 2021 г. новые правила заработают в полную силу.

Подробности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

По состоянию на 21 декабря все частные дома — в Минске их 14 121 —обеспечены контейнерами для твердых коммунальных отходов (ТКО). Их в распоряжении домовладельцев 15 446: кто-то заказал по два, потому что большая семья и много отходов образуется; в каких-то домах — раздельные лицевые счета и несколько собственников. В то же время насчитывается 12 755 емкостей для вторичных материальных ресурсов (ВМР), ими оснащены 91,6 % домов. Для сравнения: на конец сентября контейнеры для ТКО имелись у 93 % домовладельцев, для ВМР — у 68 %.

— В последние месяцы жители стали активно подавать заявки на предприятия, занимающиеся вывозом отходов, и получать контейнеры. Этому способствовал ряд публикаций в прессе с разъяснениями положений утвержденной в Минске схемы обращения с отходами, — отметила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением МГЖХ Анастасия Воробьева. — Сейчас в секторе индивидуальной жилой застройки проводится большая работа по нескольким направлениям. Уже с 26 декабря водители мусоровозов могут не забирать отходы, выставленные в пакетах или не разделенные по видам в контейнерах. Адреса таких домов будут передавать созданным в каждом районе Минска рабочим группам в составе представителей предприятий-перевозчиков, районных ЖКХ, центров гигиены и эпидемиологии и отделов по чрезвычайным ситуациям. Они еженедельно проводят мониторинг. В ходе мероприятия комиссии посещают домовладельцев, которые не получили контейнеры или не соблюдают требования закона «Об обращении с отходами», выдают им уведомления, разъясняют те или иные нюансы. С января 2021 г. в частном секторе в обязательном порядке вводится контейнерный способ обращения с отходами, к нарушителям будут применяться штрафные санкции.

Работники предприятий-перевозчиков будут отслеживать и содержимое контейнеров.

— Водитель мусоровоза может извлечь из контейнера пакет, надорвать и посмотреть, что в нем. Скрыть помещенные в емкость для ТКО стеклянные, пластиковые бутылки или, например, картонные коробки почти невозможно. И если в контейнере для ТКО окажутся вторресурсы, то работник имеет право выложить их и оставить. Тем более что ВМР забирают отдельные мусоровозы по своему графику, в среднем один раз в две недели. При этом перевозчики практикуют фотофиксацию места забора отходов, в кадр попадает и домовладение. Это служит доказательством того, что конкретный собственник не осуществляет разделение отходов, — объяснила А. Воробьева.

Согласно ч. 2 ст. 15.63. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение требований законодательства об обращении с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин для физических лиц. Так что выставленный за забор пакет с мусором или помещенная в контейнер для ТКО бутылка из-под минералки являются основанием для привлечения к административной ответственности, отметила специалист.

Домовладельцы, как и раньше, могут обратиться на предприятие, которое занимается обращением с отходами в их районе, и получить недостающие контейнеры бесплатно.
 
Теги: Минск
 
 
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С 26 декабря предприятия по вывозу отходов могут не забирать выставленные за забор пакеты с мусором в частном секторе, а с 1 января 2021 г. новые правила заработают в...
 
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