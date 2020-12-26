«Россия отводит Лукашенко только 3 месяца?» НАУ прокомментировало секретный документ правительства РФ

В распоряжение Народного антикризисного управления поступила копия документа Правительства РФ.



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В нем со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина поручается подготовить проект Плана действий на белорусском направлении в первом квартале 2021 года.

Поручение датировано 24 декабря и адресовано Минэкономразвития, МИД и иным федеральным органам исполнительной власти России. Ответственным за исполнение указания определен вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий вопросы международного сотрудничества.

В документе в срочном порядке запрашивается информация в проект Плана действий на белорусском направлении по 22 сферам ответственности федеральных органов России.

Как отмечает НАУ, «пока данное поручение сложно трактовать однозначно, но многое в нем определенно кажется странным:

1. Откуда такая спешка и срочность? Запрашиваемый план действий требуется разработать "немедленно" (за сутки), к 25 декабря. То есть он должен быть предоставлен уже сегодня.

2. Почему План разрабатывается только на первый квартал? Россия отводит Лукашенко только 3 месяца?

3. И почему в поручении отсутствуют целые сферы взаимоотношений? Например, оборона и финансовые вопросы?

4. Может, готовится встреча на высшем уровне? Или это очередной пример вмешательства во внутренние дела Беларуси путем принудительной интеграции в различных сферах?

5. Надо ли ждать встречных планов от нелегитимной беларуской власти?»