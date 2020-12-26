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Reuters: Россия и Беларусь не смогли согласовать два важных вопроса по нефти
Источник материала: Хартия'97
Reuters: Россия и Беларусь не смогли согласовать два важных вопроса по нефти
Формула расчета цены на сырье и объемы поставок останутся прежними.
Москва и Минск согласовали условия поставки нефти в 2021 году. Об этом сообщает сообщает
Источники агентства сообщили, что формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.
— Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние, — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.
Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть, а также за налоговый маневр.
О том что нынешние условия поставок нефти в Беларусь скорее всего будут сохранены и в следующем году заявил в пятницу и российский посол Дмитрий Мезенцев.
— Полагаю, что условия взаимодействия хозяйствующих субъектов в следующем году сохранятся в тех форматах, в которых они были обозначены в году текущем, — заявил Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, в начале 2020 года Беларусь и Россия не смогли договориться о стоимости поставок российской нефти. Минск не устраивал размер премии к цене сырья. Практически весь первый квартал НПЗ Беларуси работали с половинной загрузкой, используя альтернативные поставки, собственное сырье (в прежние годы свою нефть Беларусь экспортировала) и поставки через компании Михаила Гуцериева. 21 марта пресс-служба российского кабмина сообщила, что премьер-министры Беларуси и России договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ «в полном объеме и на согласованных условиях». С апреля поставки были возобновлены.
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Формула расчета цены на сырье и объемы поставок останутся прежними.
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