Источник материала: Хартия'97

Астрологи сделали прогноз по Лукашенко 26.12.2020, 9:39

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Фото: ТАСС

Реальных возможностей удержать власть у него нет.

«Хотите верьте, а хотите нет...

Астрологи сделали прогноз на следующий год по Лукашенко», — пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

«У него сложный период в январе и окончательно передаст власть до конца 2021-го года.

Реальных возможностей удержать власть у него нет.

Собственно, примерно такой же сценарий озвучивал и я в качестве политолога», — пишет Дмитрий Болкунец.

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