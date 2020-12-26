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"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем

26.12.2020 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Заговор классиков". Кюхельбекер: поэтические мечты о будущем

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. 

© Sputnik Станислав
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В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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Дворянин из обрусевшей немецкой семьи. Друг Пушкина со времен Царскосельского лицея. Поэт, драматург, дуэлянт. Душа литературных собраний. Активный участник...
 
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