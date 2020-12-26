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Новый флагман Xiaomi не получит комплектного блока для зарядки

26.12.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый флагман Xiaomi Mi 11 официально представят 28 декабря. Об устройстве известно практически все, но недавно известный инсайдер Ice universe раскрыл его неприятную особенность. Об этом рассказывает FoneArena.


По информации информатора, в комплект поставки Mi 11 не добавят блок для зарядки. Останется только кабель USB-C. Напомним, что недавно на такой же шаг пошли в Apple, убрав адаптеры питания из коробок со своими смартфонами после анонса iPhone 12. Кроме того, на это же вскоре пойдет и Samsung со своими Galaxy S21, которые представят в середине января следующего года.




Как топ-менеджеры Xiaomi собираются объяснять отказ от комплектных адаптеров питания пока не ясно. Но, по информации Ice universe, риторика будет отличаться от той, что использует Apple. «Да, Xiaomi убрала зарядное устройство из коробки. Но Xiaomi и Apple совершенно по-разному относятся к пользователям. Я сохраню это в секрете и дождусь конференции Xiaomi, чтобы генеральный директор компании сам рассказал об этом», — добавил информатор.

Напомним: точно известно, что новый Mi 11 (или новые Mi 11, если покажут несколько моделей) оснастят процессорами Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс), экраном с поддержкой HDR10+, а также основной камерой разрежением в 108 Мп. Дизайн аппарата также известен — на изображениях выше показан финальный вариант.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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