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Цена биткоина побила рекорд и превысила $25 тысяч
Источник материала: Onliner
Стоимость биткоина на непродолжительное время превысила отметку в $25 тысяч, обновив исторический максимум. Это можно заметить на графике биржи Binance. Но криптоволюта продержалась на этой отметке недолго — тут же пошла вниз, согласно данным торгов.
На крупнейшей бирже по объему торгов криптовалютами Binance в 6:36 утра по минскому времени стоимость биткоина установилась на отметке $25,024, но быстро начала снижаться.
Суточный минимум биткоина, по данным биржи, составил $23,511.
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Стоимость биткоина на непродолжительное время превысила отметку в $25 тысяч, обновив исторический максимум. Это можно заметить на графике биржи Binance. Но...
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