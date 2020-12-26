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Цена биткоина побила рекорд и превысила $25 тысяч

26.12.2020 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Стоимость биткоина на непродолжительное время превысила отметку в $25 тысяч, обновив исторический максимум. Это можно заметить на графике биржи Binance. Но криптоволюта продержалась на этой отметке недолго — тут же пошла вниз, согласно данным торгов.

На крупнейшей бирже по объему торгов криптовалютами Binance в 6:36 утра по минскому времени стоимость биткоина установилась на отметке $25,024, но быстро начала снижаться.

Цена биткоина побила рекорд и превысила тысяч

Цена биткоина побила рекорд и превысила тысяч

Суточный минимум биткоина, по данным биржи, составил $23,511.

 
 
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Стоимость биткоина на непродолжительное время превысила отметку в $25 тысяч, обновив исторический максимум. Это можно заметить на графике биржи Binance. Но...
 
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