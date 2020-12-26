Цена биткоина побила рекорд и превысила $25 тысяч

Источник материала: Onliner

Стоимость биткоина на непродолжительное время превысила отметку в $25 тысяч, обновив исторический максимум. Это можно заметить на графике биржи Binance. Но криптоволюта продержалась на этой отметке недолго — тут же пошла вниз, согласно данным торгов.

На крупнейшей бирже по объему торгов криптовалютами Binance в 6:36 утра по минскому времени стоимость биткоина установилась на отметке $25,024, но быстро начала снижаться.









Суточный минимум биткоина, по данным биржи, составил $23,511.