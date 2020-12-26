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Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии

26.12.2020 10:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии
Фото с сайта yandex.net

Большинство предпринимателей сходятся во мнении, что кризис — время для новых возможностей. Но что тормозит нас на пути к успеху? Как привести мысли в порядок перед новым этапом? Каким советам не стоит следовать, а какие реально полезны? Мы подобрали для вас вдохновляющие статьи психологов и экспертов, которые помогут начать год позитивно и гнать «во всю мощь».

Говорит, что хочет бизнес, а на самом деле — замуж. Что еще мешает людям начать свое дело

Почему кто-то запускает бизнесы один за другим, а кто-то даже первое дело открыть не решается? Психолог и HR Лия Хведчина пояснила это на примерах успешных специалистов, которые не могли сделать первые шаги в бизнесе. Она рассказала о том, как преодолеть страхи, найти «дело всей жизни», поверить в свои силы и наконец стать предпринимателем.

Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии
Фото с сайта kuda-sochi.ru

«Согласно статистике, причины, по которым люди начинают свое дело, такие:

Желание быть начальником самому себе — 26%
Стремление делать то, что любишь, — 23%
Подвернулась возможность — 19%
Разочарование в работодателях — 12%
Жизненные обстоятельства — 8%
Потеря работы — 6%
Неготовность уйти на пенсию — 6%

После того как вы осознали желание открыть собственное дело, вы начинаете поиск своего направления: вспоминаете детские увлечения, ищете среди того, что вам нравится здесь и сейчас. И, возможно, анализируете ниши, которые сейчас популярны и прибыльны, подбираете наиболее близкую для себя. В итоге — идея найдена, все готово, можно начинать. Но вы не начинаете. Делаете „вдох перед стартом“ раз, делаете — два, но потом все откладываете».

Что на самом деле мешает людям начать собственное дело и как бороться с этими причинами — читайте в полной версии статьи.

«Наш мозг хочет простенько и пошленько». Андрей Курпатов о том, как заставить себя думать

«Все мы нелогичны, непоследовательны и переменчивы, а наш мозг всегда стремится выбирать задачи попроще», — считает Андрей Курпатов, популярный психотерапевт, автор многочисленных книг, руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.

Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии
Фото с сайта yandex.net

«Есть три вещи, которые нужно научиться делать до 25 лет, потому что это критическая точка и тот возраст, когда заканчивается миелинизация фундаментальных отделов мозга. Во-первых, нужно развивать усидчивость — „тормозить свои импульсы и концентрироваться на задаче“; во-вторых, расширять социальные связи, ведь „чем они сложнее, тем более сложные модели реальности вы сможете строить“; в-третьих, освоить навыки работы с информацией. Сейчас мы часто получаем информацию в готовом, „пережеванном“ виде, а нужно учиться ее вынимать, структурировать и превращать в знание».

«Попытки придумывать „цель“ — это тоже оксюморон. Цель — это то, к чему стремятся. Она возникает как результат наличия стремления. И у вас или есть стремление, или его нет. Все! Цель без действительного стремления — это фикция».

Как натренироваться вести себя эффективно? Почему общение с людьми, а не с гаджетами, полезно для мозга? И почему бизнесмены учатся быстрее других людей? Ответы на эти и другие вопросы — по ссылке.

Как перестать быть лузером и натренировать «мышление победителя»: 7 советов

«Невозможно ждать побед в своей жизни, двигаясь хаотично и непоследовательно. В бизнесе без лидерских качеств не выжить! Особенно сложно сохранять „мышление победителя“ сейчас, когда экономические условия жесткие, а уровень неопределенности максимально высок», — уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association.

Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии
Кадр из фильма «Джокер». Фото с сайта kinopoisk.ru

«Американцы склонны делить людей на 2 категории, исходя из их жизненных достижений: лузеры (прямой перевод — „тот, кто теряет“) и виннеры („тот, кто побеждает“). Каково соотношение этих двух категорий в реальном мире?

По нашим наблюдениям, лузеров, к сожалению, гораздо больше, чем виннеров. Кстати, и закон Парето это подтверждает, ведь известный экономист и социолог первоначально сформулировал свое правило таким образом: „80% всех богатств принадлежит 20% населения“. То есть лузерство — явление массовое.

Но в чем его причина? Почему одни достигают высоких результатов, а другие — нет?»

Подробнее о причинах отсутствия «мышления победителя» и способах преодоления этой проблемы читайте по ссылке.

Без этого качества вы не станете настоящим лидером. Вот как его развить

Тема эмоционального интеллекта сейчас очень популярна, а книги по его развитию входят в списки бестселлеров по всему миру. Более того — многие ученые сходятся во мнении, что именно эта характеристика повышает потенциал человека на успешное ведение бизнеса либо увеличивает шансы получить хорошую работу. Но как это знание можно использовать?

Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии
Фото с сайта riafan.ru

«Эмоциональный интеллект — не врожденная черта, его можно развить. Имея точное представление о своих эмоциях, вы сможете эффективно задействовать их для принятия правильных решений, преодоления негативного настроя, самоконтроля в нестабильных ситуациях. Ряд схем и методов, разработанных авторами с учетом человеческого фактора, даст вам возможность с честью выйти из сложного положения», — уверен американский писатель и психолог Дэниел Гоулман, автор книги «HBR Guide. Эмоциональный интеллект».

«Эмоциональный интеллект можно развивать и совершенствовать в любом возрасте. И, кстати, есть данные, подтверждающие, что в среднем с годами его уровень растет. Однако специфические лидерские качества, сопутствующие высокому EQ, не всегда приобретаются с жизненным опытом. Например, чаще всего я слышу жалобы на то, что руководителям, особенно недавно вступившим в должность, недостает эмпатии. Проблема в том, что их повысили за выдающиеся личные достижения, а успех в одиночку не развивает понимания интересов других людей».

Какие 5 составляющих входят в понятие «эмоциональный интеллект»? Как правильно их развивать? И как обратить свои недостатки в достоинства? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего материала.

«Экономия $ 5 в день не сделает вас миллионером» — 10 причин, мешающих разбогатеть

«Успех — это ваш долг, обязанность и ответственность», — считает Грант Кардон, генеральный директор CardoneCapital, признанный эксперт в бизнесе и продажах, автор бестселлеров по версии The New York Times. Предприниматель называет 10 причин, которые мешают людям зарабатывать миллионы, и дает советы, которые, по его мнению, помогут стать по-настоящему богатым.

Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии
Фото с сайта www.kinopoisk.ru

«Вы никогда не разбогатеете на „подсказках“ вроде: сэкономь, пропустив свой ежедневный латте в Starbucks. Все пытаются сэкономить. Все говорят о том, насколько плохо быть должным, — и экономят, экономят, экономят. Не позволяйте никому убедить вас, что экономия $ 5 в день каким-то образом превратится в состояние. Если вы на самом деле хотите разбогатеть, вам нужно сосредоточиться на доходе, а экономия и некоторые другие стереотипы в мышлении будут только мешать».

«Люди считают, что делают „достаточно“, зарабатывая, скажем, $ 1000 в месяц. Но при этом в своем собственном доме они чувствуют себя, как заключенные, потому что живут от зарплаты до зарплаты и уходят в отпуск на 2 недели зимой и летом. У них есть еда, вода, газ и электричество, и им внушили, что они должны быть за это все благодарны, потому что у них больше, чем у многих людей, живущих в бедных странах.
Люди, которые принимают менталитет „оседлости“ среднего класса, никогда не создадут реального богатства».

Какие еще причины мешают вам разбогатеть и как от них избавиться? Читайте об этом в полной версии материала.

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Большинство предпринимателей сходятся во мнении, что кризис - время для новых возможностей. Но что тормозит нас на пути к успеху? Как привести мысли в порядок перед...
 
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