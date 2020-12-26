Как стать эффективнее в следующем году — 5 полезных статей о саморазвитии

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта yandex.net

Большинство предпринимателей сходятся во мнении, что кризис — время для новых возможностей. Но что тормозит нас на пути к успеху? Как привести мысли в порядок перед новым этапом? Каким советам не стоит следовать, а какие реально полезны? Мы подобрали для вас вдохновляющие статьи психологов и экспертов, которые помогут начать год позитивно и гнать «во всю мощь».

Почему кто-то запускает бизнесы один за другим, а кто-то даже первое дело открыть не решается? Психолог и HR Лия Хведчина пояснила это на примерах успешных специалистов, которые не могли сделать первые шаги в бизнесе. Она рассказала о том, как преодолеть страхи, найти «дело всей жизни», поверить в свои силы и наконец стать предпринимателем.



Фото с сайта kuda-sochi.ru

«Согласно статистике, причины, по которым люди начинают свое дело, такие:

Желание быть начальником самому себе — 26%

Стремление делать то, что любишь, — 23%

Подвернулась возможность — 19%

Разочарование в работодателях — 12%

Жизненные обстоятельства — 8%

Потеря работы — 6%

Неготовность уйти на пенсию — 6%

После того как вы осознали желание открыть собственное дело, вы начинаете поиск своего направления: вспоминаете детские увлечения, ищете среди того, что вам нравится здесь и сейчас. И, возможно, анализируете ниши, которые сейчас популярны и прибыльны, подбираете наиболее близкую для себя. В итоге — идея найдена, все готово, можно начинать. Но вы не начинаете. Делаете „вдох перед стартом“ раз, делаете — два, но потом все откладываете».

Что на самом деле мешает людям начать собственное дело и как бороться с этими причинами — читайте в полной версии статьи .

«Все мы нелогичны, непоследовательны и переменчивы, а наш мозг всегда стремится выбирать задачи попроще», — считает Андрей Курпатов, популярный психотерапевт, автор многочисленных книг, руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.



Фото с сайта yandex.net

«Есть три вещи, которые нужно научиться делать до 25 лет, потому что это критическая точка и тот возраст, когда заканчивается миелинизация фундаментальных отделов мозга. Во-первых, нужно развивать усидчивость — „тормозить свои импульсы и концентрироваться на задаче“; во-вторых, расширять социальные связи, ведь „чем они сложнее, тем более сложные модели реальности вы сможете строить“; в-третьих, освоить навыки работы с информацией. Сейчас мы часто получаем информацию в готовом, „пережеванном“ виде, а нужно учиться ее вынимать, структурировать и превращать в знание».

«Попытки придумывать „цель“ — это тоже оксюморон. Цель — это то, к чему стремятся. Она возникает как результат наличия стремления. И у вас или есть стремление, или его нет. Все! Цель без действительного стремления — это фикция».

Как натренироваться вести себя эффективно? Почему общение с людьми, а не с гаджетами, полезно для мозга? И почему бизнесмены учатся быстрее других людей? Ответы на эти и другие вопросы — по ссылке .

«Невозможно ждать побед в своей жизни, двигаясь хаотично и непоследовательно. В бизнесе без лидерских качеств не выжить! Особенно сложно сохранять „мышление победителя“ сейчас, когда экономические условия жесткие, а уровень неопределенности максимально высок», — уверены Олег Афанасьев и Николай Иняхин, учредители Interim Business Association.



Кадр из фильма «Джокер». Фото с сайта kinopoisk.ru

«Американцы склонны делить людей на 2 категории, исходя из их жизненных достижений: лузеры (прямой перевод — „тот, кто теряет“) и виннеры („тот, кто побеждает“). Каково соотношение этих двух категорий в реальном мире?

По нашим наблюдениям, лузеров, к сожалению, гораздо больше, чем виннеров. Кстати, и закон Парето это подтверждает, ведь известный экономист и социолог первоначально сформулировал свое правило таким образом: „80% всех богатств принадлежит 20% населения“. То есть лузерство — явление массовое.

Но в чем его причина? Почему одни достигают высоких результатов, а другие — нет?»

Подробнее о причинах отсутствия «мышления победителя» и способах преодоления этой проблемы читайте по ссылке .

Тема эмоционального интеллекта сейчас очень популярна, а книги по его развитию входят в списки бестселлеров по всему миру. Более того — многие ученые сходятся во мнении, что именно эта характеристика повышает потенциал человека на успешное ведение бизнеса либо увеличивает шансы получить хорошую работу. Но как это знание можно использовать?



Фото с сайта riafan.ru

«Эмоциональный интеллект — не врожденная черта, его можно развить. Имея точное представление о своих эмоциях, вы сможете эффективно задействовать их для принятия правильных решений, преодоления негативного настроя, самоконтроля в нестабильных ситуациях. Ряд схем и методов, разработанных авторами с учетом человеческого фактора, даст вам возможность с честью выйти из сложного положения», — уверен американский писатель и психолог Дэниел Гоулман, автор книги «HBR Guide. Эмоциональный интеллект».

«Эмоциональный интеллект можно развивать и совершенствовать в любом возрасте. И, кстати, есть данные, подтверждающие, что в среднем с годами его уровень растет. Однако специфические лидерские качества, сопутствующие высокому EQ, не всегда приобретаются с жизненным опытом. Например, чаще всего я слышу жалобы на то, что руководителям, особенно недавно вступившим в должность, недостает эмпатии. Проблема в том, что их повысили за выдающиеся личные достижения, а успех в одиночку не развивает понимания интересов других людей».

Какие 5 составляющих входят в понятие «эмоциональный интеллект»? Как правильно их развивать? И как обратить свои недостатки в достоинства? Об этом и многом другом вы узнаете из нашего материала .

«Успех — это ваш долг, обязанность и ответственность», — считает Грант Кардон, генеральный директор CardoneCapital, признанный эксперт в бизнесе и продажах, автор бестселлеров по версии The New York Times. Предприниматель называет 10 причин, которые мешают людям зарабатывать миллионы, и дает советы, которые, по его мнению, помогут стать по-настоящему богатым.



Фото с сайта www.kinopoisk.ru

«Вы никогда не разбогатеете на „подсказках“ вроде: сэкономь, пропустив свой ежедневный латте в Starbucks. Все пытаются сэкономить. Все говорят о том, насколько плохо быть должным, — и экономят, экономят, экономят. Не позволяйте никому убедить вас, что экономия $ 5 в день каким-то образом превратится в состояние. Если вы на самом деле хотите разбогатеть, вам нужно сосредоточиться на доходе, а экономия и некоторые другие стереотипы в мышлении будут только мешать».

«Люди считают, что делают „достаточно“, зарабатывая, скажем, $ 1000 в месяц. Но при этом в своем собственном доме они чувствуют себя, как заключенные, потому что живут от зарплаты до зарплаты и уходят в отпуск на 2 недели зимой и летом. У них есть еда, вода, газ и электричество, и им внушили, что они должны быть за это все благодарны, потому что у них больше, чем у многих людей, живущих в бедных странах.

Люди, которые принимают менталитет „оседлости“ среднего класса, никогда не создадут реального богатства».

Какие еще причины мешают вам разбогатеть и как от них избавиться? Читайте об этом в полной версии материала .

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