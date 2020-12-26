Это вам не БЧБ-цветочки и зонтики! Лукашенко: Кондрусевич сейчас никакой опасности не представляет









В ходе посещения 25 декабря городской детской инфекционной клинической больницы Минска , Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался недавней встречи главы государства со спецпосланником Папы Римского Франциска Апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти и последовавшего возвращения в страну митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.





"Вы знаете мой недостаток как политика. Меня часто даже обычные люди упрекают:

"Александр Григорьевич, ну зачем Вы вот это говорите, зачем Вы душу раскрываете? Они ж плюнут Вам тут…"

Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно. Но расскажу вам честно и искренне, как это было. Главное. Там много было вопросов", - отметил Александр Лукащшенко.





Он рассказал, что Клаудио Гуджеротти передал ему от Понтифика письмо. "Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов - вернуть на Рождество Кондрусевича", - сказал Александр Лукашенко.





"Я ж понимаю, это тоже политика. Каждый хочет сохранить лицо, еще чего-то. У меня на то время, хотя я предполагал, что этот вопрос будет от Гуджеротти, (Мы тоже давно знакомы, он у нас работал, толковый тоже человек, очень любит белорусский народ и всегда откровенно и честно высказывался в поддержку нашего народа. Поэтому его и выбрали, хотя он в Великобритании уже служит нунцием.), не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче. Я честно ему признался при Министре", - заявил Глава государства.





Александр Лукашенко рассказал, что, учитывая прочитанное письмо и просьбу Папы Римского, пообещал, что до вечера дня встречи будет дан ответ. "Вы когда улетаете? - Завтра утром. - До вечера мы дадим вам ответ. То есть у меня не было готового решения. Это не игра в политику", - подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что тогда поручил правительству, МИД и прочим выработать свою позицию по данному вопросу и доложить ему. "Позиция была такова, что надо, чтобы он (Тадеуш Кондрусевич. - Прим.) вернулся на эти католические праздники в Беларусь, - сказал Александр Лукашенко. - Я уже подумал о людях. Знаете, католики люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали. Я рассказывал, что в жизни вообще с ними сталкивался, наверное, с детства, хоть и на востоке родился. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков, и они нормально это оценят. Ну а он (Тадеуш Кондрусевич. - Прим.), ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. И когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает".





"И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, Папа Римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что Папа Римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь", - резюмировал Александр Лукашенко.





Напомним, что глава белорусской католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь 24 декабря после почти четырехмесячного изгнания.

Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси и де-юре возвращение в Беларусь ему гарантировано Конституцией. Однако в сентябре белорусские власти отказали ему во въезде в страну из Польши без объяснения причин.





Лукашенко, комментируя эту ситуацию, заявил что митрополит Кондрусевич ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну.



