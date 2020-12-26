















"Прессбола" Егор Бачило в материале о речицком "Спутнике". Об этом рассказал журналистЕгор Бачило





Компания "Белоруснефть", которая, как известно, имеет прямое отношение к Речице, уже выделила 3 миллиона долларов "Гомелю". Но "Спутник", напомним, провел минувший сезон лучше главной команды области. И очень хочет перераспределения этих средств по справедливости — каждому поровну, ну или хотя бы 2 к 1 (тоже вполне себе вариант). Однако такие вопросы — это вам не чаю заварить. Они обсуждаются на уровне гендиректора "Белоруснефти" Александра Ляхова и губернатора Гомельщины Геннадия Соловья, а второй пока на больничном. Сказывают, некое совещание с его участием запланировано на 29 декабря. Но это еще не значит, что оно состоится вовремя — и не будет перенесено на начало января, пишет журналист.



