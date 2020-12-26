ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футбол. "Белоруснефть" выделила "Гомелю" 3 миллиона долларов

26.12.2020 10:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Белоруснефть" выделила "Гомелю" 3 миллиона долларов.





Об этом рассказал журналист "Прессбола" Егор Бачило в материале о речицком "Спутнике".

Компания "Белоруснефть", которая, как известно, имеет прямое отношение к Речице, уже выделила 3 миллиона долларов "Гомелю". Но "Спутник", напомним, провел минувший сезон лучше главной команды области. И очень хочет перераспределения этих средств по справедливости — каждому поровну, ну или хотя бы 2 к 1 (тоже вполне себе вариант). Однако такие вопросы — это вам не чаю заварить. Они обсуждаются на уровне гендиректора "Белоруснефти" Александра Ляхова и губернатора Гомельщины Геннадия Соловья, а второй пока на больничном. Сказывают, некое совещание с его участием запланировано на 29 декабря. Но это еще не значит, что оно состоится вовремя — и не будет перенесено на начало января, пишет журналист.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белоруснефть" выделила "Гомелю" 3 миллиона долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый флагман Xiaomi не получит комплектного блока для зарядки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика