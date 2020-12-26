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Вскрытие Кремля «Ланцетом»

26.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вскрытие Кремля «Ланцетом»

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  • 26.12.2020, 10:29
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Вскрытие Кремля «Ланцетом»

Тот случай, когда реакция властей становится сеансом саморазоблачения.

Прижатый к стенке статьей об отравлении Алексея Навального в авторитетном журнале The Lancet, Кремль включил «моя твоя не понимай», пишет телеграм-канал «Серпом По».

Нечего ответить на научный текст врачей берлинской клиники Charité, которые лечили Алексея Навального и сделали вывод, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Пресс-Песков сообщил, что публикацию в Кремле не читали, это не официальный ответ, к российским медикам за комментариями статьи в The Lancet обращаться не будут.

Зато не так давно The Lancet пользовался большим почетом у кремлевских – когда там напечатали статью о кандидатном препарате «Спутник V». Тогда близкий к Путину финансист Дмитриев, глава РФПИ, заявлял:

«Публикация в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов The Lancet подтверждает высокую безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V» и демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества… Публикация в The Lancet показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом скептикам, которые необоснованно критиковали российскую вакцину».

Когда это кремлевским выгодно, они на авторитет The Lancet готовы опереться, когда же их тот же The Lancet берет за шиворот и тыкает носом в их преступление, они этого видеть не желают. Да и на здоровье – их реакция была понятна заранее, важно, чтобы в мире прочитали доказательства того, что Россией правят лица, готовые устроить расправу со своими оппонентами.

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Тот случай, когда реакция властей становится сеансом саморазоблачения.
 
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