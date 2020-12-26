Источник материала: Хартия'97

«Синенькие пальцы инеем покрыты»: новогодний суперхит от Tor Band 7 26.12.2020, 10:26

4,071

Песня, которая будет звучать у всех белорусов.

Группа Tor Band, чьи песни стали протестными гимнами в 2020 году, выпустили новый трек «Dead Мороз», сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«От имени всего коллектива, хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Мы воплотили все ваши пожелания в нашем новом и шуточном видеоклипе. Вот оно - народное творчество!», — заявили музыканты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.