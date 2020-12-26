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«Синенькие пальцы инеем покрыты»: новогодний суперхит от Tor Band

26.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Синенькие пальцы инеем покрыты»: новогодний суперхит от Tor Band

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  • 26.12.2020, 10:26
  • 4,071
«Синенькие пальцы инеем покрыты»: новогодний суперхит от Tor Band

Песня, которая будет звучать у всех белорусов.

Группа Tor Band, чьи песни стали протестными гимнами в 2020 году, выпустили новый трек «Dead Мороз», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«От имени всего коллектива, хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Мы воплотили все ваши пожелания в нашем новом и шуточном видеоклипе. Вот оно - народное творчество!», — заявили музыканты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Песня, которая будет звучать у всех белорусов.
 
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