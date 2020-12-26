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«Синенькие пальцы инеем покрыты»: новогодний суперхит от Tor Band
Источник материала: Хартия'97
«Синенькие пальцы инеем покрыты»: новогодний суперхит от Tor Band
Песня, которая будет звучать у всех белорусов.
Группа Tor Band, чьи песни стали протестными гимнами в 2020 году, выпустили новый трек «Dead Мороз», сообщает телеграм-канал
«От имени всего коллектива, хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. Мы воплотили все ваши пожелания в нашем новом и шуточном видеоклипе. Вот оно - народное творчество!», —
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Песня, которая будет звучать у всех белорусов.
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