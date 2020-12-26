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Протесты набирают силу: белорусы вышли на новый уровень самоорганизации

26.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протесты набирают силу: белорусы вышли на новый уровень самоорганизации

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  • 26.12.2020, 10:10
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Протесты набирают силу: белорусы вышли на новый уровень самоорганизации
Фото: ЕРА

Новый год превращается в праздник свободы.

В августе в Беларуси прошли президентские выборы.

Александр Лукашенко не был принят народом: никто не мог поверить, что в стране, где предвыборные протесты собирали десятки тысяч человек, все «дружно проголосовали» за одного-единственного кандидата. Несмотря на то что ЦИК признал «победу» Лукашенко, белорусы этому верить не захотели. И вышли на улицы, пишет «Независимая газета».

Уличные протесты, несмотря на их жесткое подавление со стороны силовых структур, не исчезли, а начали приспосабливаться к новым условиям. Протестовавших отлавливали с улиц и площадей, сажали в автозаки, отправляли в СИЗО, и тогда белорусы вспомнили о партизанской войне и ушли во дворы. Там по воскресеньям они развешивали запрещенные бело-красно-белые ленточки и ждали, когда власть, сама себя объявившая властью, наконец от этого устанет.

Белорусские эксперты отмечали, что социальный контракт власти и общества в Беларуси разрушен навсегда и восстановлению не подлежит. Внешнеполитическая деятельность Светланы Тихановской тоже медленно, но уверенно подтачивает внешнюю легитимность Александра Лукашенко. В такой ситуации и продолжает набирать силу протестный электорат страны.

В Минске акции протеста проходили и накануне Нового года. Граждане уже не собирались в одном месте в центре города, а гуляли по своему району многочисленными колоннами. Кажется, к протестам привыкли и представители власти - они перестали каждый раз блокировать интернет и закрывать метро. Перестали появляться объявления о точках сбора участников акций. В Telegram-чатах гуляла разная информация, ставящая своей целью запутать силовиков: писали и о сборе в центре, и о «прогулках» по районам. Белорусы перешли на следующий уровень самоорганизации: места сбора или объявлялись в закрытых чатах, или передавались «из уст в уста». Кроме того, недовольные властью люди уже не ждали воскресенья, а просто выходили каждый день по вечерам.

Протестующие собирались группами в своих дворах, объединялись с жителями соседних дворов и улиц и гуляли под бело-красно-белыми флагами, скандируя традиционное «Жыве Беларусь!», «Уходи», «Верым. Можам. Пераможам».

В Беларуси, кстати, в этом году запрещены бело-красные Деды Морозы, им рекомендовано одеваться в бело-синие костюмы. Кроме того, с наступлением зимы у белорусов появилась новая форма выражения протеста. Они «вмораживают» в лед бело-красно-белые флаги, а коммунальщики вырубают их оттуда топорами.

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Теги: Минск
 
 
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