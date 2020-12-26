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К 2022 году в СЭЗ «Гродноинвест» хотят построить деревообрабатывающий завод

26.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СЭЗ «Гродноинвест» началолсь строительство деревообрабатывающего завода. Европейские инвесторы (компания «ЭйчЭс Белакон») вместе с руководством Гродненского облисполкома, Свислочского райисполкома и администрации СЭЗ «Гродноинвест» заложили памятную капсулу в первый камень главного здания предприятия.


ООО «ЭйчЭс Белакон» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 20 июня 2019 г. с инвестиционным проектом «Строительство деревообрабатывающего завода «Свислочь». Проектом предполагается создание высокопроизводительного комплекса по переработке круглых лесоматериалов хвойных пород. Завершить строительство планируется в 2022 году. Свыше 85% готовой продукции будет поставляться на экспорт.

Создание участка СЭЗ «Гродноинвест» №12 в Свислочи обусловлено заинтересованностью отечественных и иностранных инвесторов в реализации проектов в сфере логистики и деревообработки. Сегодня здесь реализуют свои проекты четыре резидента СЭЗ с капиталом из Беларуси, Нидерландов и Австрии. Объем заявленных инвестиций составляет 130 млн долл. США.
 
 
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В СЭЗ «Гродноинвест» началолсь строительство деревообрабатывающего завода. Европейские инвесторы (компания «ЭйчЭс Белакон») вместе с руководством Гродненского...
 
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