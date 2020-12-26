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Цена биткоина вновь обновила исторический максимум
Источник материала: Партизан
Стоимость биткоина на короткое время превысила отметку в 25 тыс. долларов, обновив исторический максимум, но он тут же потерял в цене, свидетельствуют данные торгов, передает
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 07:36 по бакинскому времени 26 декабря стоимость биткоина установилась на отметке 25 тыс. долларов, но сразу поползла вниз.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07:50 по бакинскому времени биткоин дорожает на 5,73%, до 24 908 долларов.
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Стоимость биткоина на короткое время превысила отметку в 25 тыс. долларов, обновив исторический максимум, но он тут же потерял в цене, свидетельствуют данные торгов,...
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