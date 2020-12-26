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«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления»

26.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист «Прессбола» Егор Бачило высказался о смерти нападающего Максима Цыгалко.




«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А какой у нас был 83-й, а? При схеме с двумя форвардами – три комплекта на ура! Серега Корниленко и Тема Концевой, Макс Цыгалко и Слава Глеб, Виталя Родионов и Саня Клименко. Ну легенды же! А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления. Вечная память и земля пухом...»  – написал Бачило в своем Facebook.
 
 
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Журналист «Прессбола» Егор Бачило высказался о смерти нападающего Максима Цыгалко.
 
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