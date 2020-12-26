Дракохруст: Но, как говорил принц Гамлет, в этом безумии есть своя система

пишет политический аналитик Юрий Дракохруст. Идея с приданием Всебелорусскому Народному собранию конституционного статуса и передачей ему части властных полномочий прежде всего вызывает удивление,политический аналитик





Александр Лукашенко и сейчас полностью контролирует парламент и правительство, зачем создавать еще один орган, огромный и явно неспособный к руководящей работе?





Но, как говорил принц Гамлет, в этом безумии есть своя система.





На поверхности - прагматичное намерение избавиться от выборов как таковых. Безусловно, нынешние президентские выборы и их последствия стали для правящего режима огромным шоком. Механизм избирательных комиссий сработал, как всегда, но результат получился неожиданным.









Flickr / Србија Данас





Лучше, чтобы главу государства выбирали "правильные", "ответственные" представители народа.





Но кроме прагматики, есть еще и определенная политическая философия.

От однопартийного парламента до палаты фасций и корпораций

На парламентских выборах в Италии в 1934 году все депутатские мандаты получили представители правящей фашистской партии. Явка при этом составила внушительные 95.59%. Те выборы имели характер плебисцита - итальянцы могли одобрить или отклонить единый фашистский избирательный список. 99.84% одобрили.





Пока ничего интересного - в СССР такое происходило десятилетиями.





Но выборы 1934 года были последними парламентскими выборами в фашистской Италии.





В 1939 году была сформирована палата фасций и корпораций. Она формировалась не через выборы и не через плебисцит, ее члены – национальные советники - назначались структурами режима: Большим фашистским советом, Национальным советом фашистской партии и Национальным советом корпораций.





Формирование такого органа соответствовало концепции корпоративизма, как составной части доктрины фашизма.





Согласно этой концепции, демократия и парламентаризм, ведут к хаосу и ослаблению единства национальной воли.





А настоящими представителями народа являются корпорации - объединения рабочих и работодателей по отраслям производства.





В рамках этого видения сама по себе избирательная процедура, даже если избирается одна партия, но гражданами, выглядела отступлением от "светлых идеалов uot; фашизма.





Ничего не напоминает?

От монархии до Джамахирии

Интересная эстафета времени. В начале 40-х, когда солдаты Муссолини дрались с англичанами в ливийских песках, в Ливии родился мальчик Муаммар Каддафи.





В 1969 году, свергнув монархию, Каддафи стал правителем Ливии и установил в стране Джамахирию - уникальную форму правления, которая, по замыслу ее изобретателя, преодолевала упущения как монархического, так и республиканского строя, и устанавливала настоящее народовластие.





Традиционные институты власти отменялись, по всей стране создавались народные комитеты, которые выдвигали делегатов на Всеобщий народный конгресс. Это изобретение сопровождалось запретом на деятельность вообще любых политических партий.





При этом сам Каддафи, имевший скромный титул "лидера революции", никем не избирался и никому не был даже формально подотчетен.





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Как известно, и родоначальник фашизма, и основатель Джамахирии закончили очень плохо.





И их политическое наследие исчезло вместе с ними. Италия вновь стала традиционной парламентской демократией, Ливию сейчас сотрясает гражданская война. Но и там о возвращении Джамахирии люди вряд ли мечтают.





Исторические аналогии какие-то не слишком приятные и с незавидной судьбой. А что поделаешь, если других нет? Чем богаты...



